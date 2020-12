FC Schalke 04: Der Ex-Chef der Knappenschmiede bleibt eisern

Berlin. Der ehemalige Schalker Oliver Ruhnert wird über die Saison hinaus als Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin arbeiten.

Es ist eine Erfolgsgeschichte, an der Oliver Ruhnert entscheidend mitgeschrieben hat: die des 1. FC Union Berlin. Und nun haben die Köpenicker an Weihnachten bekanntgegeben, dass sie den Vertrag mit dem ehemaligen Chef der Knappenschmiede des FC Schalke 04 vorzeitig verlängert haben. Der 49-Jährige bleibt also über den 30. Juni 2021 hinaus Geschäftsführer Profifußball beim aktuellen Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga. Über die Laufzeit des neuen Vertrages hat der Klub keine Angaben gemacht.

„Die Zusammenarbeit mit Oliver Ruhnert als Geschäftsführer Profifußball hat sich als ausgesprochen erfolgreich für den 1. FC Union Berlin erwiesen“, sagt Präsident Dirk Zingler. „Ihm ist es, gemeinsam mit Cheftrainer Urs Fischer, gelungen, auf Basis unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten sehr ambitionierte sportliche Ziele zu erreichen. Umso mehr freue ich mich, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen und in der bewährten Konstellation weiterarbeiten.“

Oliver Ruhnert: „Union in der Bundesliga zu halten, ist eine spannende Aufgabe“

Oliver Ruhnert ist in seiner jetzigen Funktion seit dem 15. August 2018 beim 1. FC Union Berlin im Amt. Zu seinen Aufgaben gehören die Führung des Trainer- und Funktionsteams, die Leitung der Scouting-Abteilung sowie die Kaderplanung. In Oliver Ruhnerts bisheriger Amtszeit gelang der Mannschaft unter Cheftrainer Urs Fischer der erstmalige Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Die anschließende Bundesliga-Saison 2019/20 beendeten die Eisernen auf dem elften Tabellenplatz und sicherten sich bereits zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt. Und in der laufenden Spielzeit steht der 1. FC Union Berlin nach 13 Spieltagen auf Rang sechs, liegt mit 21 Punkten nur drei Zähler hinter einem Champions-League-Platz.

„Union in der Bundesliga zu halten, ist eine spannende Aufgabe, die mich herausfordert und reizt“, sagt Oliver Ruhnert, der zu Hause im Sauerland Fraktionsvorsitzender der Linkspartei in Iserlohn ist. „Einmal ist uns das bereits gelungen, und auch in dieser Saison sind wir bislang auf einem guten Weg. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir zusammen mit den vielen Menschen, die mit uns fiebern, auch mal eine komplette Bundesliga-Saison live im Stadion erleben können. Das war uns bislang ja noch nicht vergönnt. Die Art und Weise, wie wir hier bei Union zusammenarbeiten, macht mir Spaß, und deshalb freue ich mich, auch weiterhin Teil dieses Teams zu sein.“

Schalkes A-Junioren sind 2012 und 2015 Deutscher Meister geworden

In seiner Zeit als Chef der Schalker Knappenschmiede von 2011 bis 2017 prägte Oliver Ruhnert vor allem die zu Norbert Elgert. „Das war in der Gesamtheit ein sehr enges und erfolgreiches Arbeiten“, hatte er mal in einem WAZ-Interview gesagt. „Unsere A-Junioren sind 2012 und 2015 Deutscher Meister geworden. Und Norbert Elgert ist ein Spitzentrainer, der Jungs veredeln kann. Die Draxlers, Meyers, Kolašinacs, Kehrers und Sanés zeigen, dass wir bestimmte Dinge gemeinsam nicht ganz verkehrt gemacht haben. Es sind ja auch noch einige andere Profis geworden.“