Feuer der Leidenschaft gegen die Feuervögel

Oberhausen. Aufatmen bei den Schalker Basketballern. Am 11. Spieltag gab es endlich den ersten Heimsieg.

Hagens Kyle Mitchel Leufroy visiert den Schalker Korb an. Die Uhr tickt in der Willy-Jürissen-Halle auf null Sekunden Spielzeit herunter, der Ball fliegt, tickt auf die Umrandung – Schlusssirene, Jubel, Erleichterung. Schalkes Korbjäger haben nach mehreren Tiefschlägen in den vergangenen Wochen den Hebel umgelegt und das Glück geradezu erzwungen. Beim 79:76 (41:44)-Erfolg über Phoenix Hagen loderte das Feuer der Leidenschaft in den Schalker Spielern, die erst große Mühe hatten, in die Partie zu finden und sich dann immer mehr steigerten.