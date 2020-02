Frank Conradi wechselt die Spielklasse

Resse. Frank Conradi, derzeit noch bei Viktoria Resse tätig, wird in der kommenden Saison Trainer bei den Sportfreunden Wanne-Eickel in der Bezirksliga.

Frank Conradi, derzeit noch in Personalunion als Trainer und als Sportlicher Leiter für den Fußball-Landesligisten Viktoria Resse tätig, hat eine neue sportliche Bleibe für die kommende Saison gefunden. Der 48-Jährige wechselt im Sommer ausschließlich als Trainer zu den Sportfreunden Wanne-Eickel in die Bezirksliga. „Der Verein hat ein Konzept entwickelt, das mich überzeugt“, sagt Frank Conradi. „Er setzt auf junge Leute, was auch ganz in meinem Sinne ist.“ Und: Die Wanne-Eickeler verfügen über einen Kunstrasenplatz.

Dass Frank Conradi auch Angebote höherklassiger Klubs vorlagen, ehrt ihn. „Aber die Liga war für mich nicht wichtig“, sagt er. Wenn es unglücklich läuft, dann coacht er ab Juli sogar nur in der Kreisliga A, denn die Wanne-Eickeler haben als Tabellen-13. noch längst nicht den Klassenerhalt in der Bezirksliga unter Dach und Fach gebracht.

Als Co-Trainer wird ihn Robert Ayensu-Ayisi unterstützen. „Worüber ich sehr froh bin“, sagt Frank Conradi. „Er trainiert derzeit die A-Junioren und kennt im Gegensatz zu mir den Verein bereits sehr gut. Wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass er ich keinen Hütchenaufsteller als Co-Trainer brauche. Die Aufgabe in Wanne-Eickel empfinde ich insgesamt als sehr reizvoll.“

Frank Conradi wird, wenn er den Emscherbruch zum Ende dieser Spielzeit verlässt, sechs Jahre bei Viktoria Resse gewesen sein. Unter ihm schaffte der Verein in den Jahren 2016 und 2017 den Durchmarsch von der Bezirksliga in die Westfalenliga. Vor fast zwei Jahren hörte er als Trainer auf und wurde Sportlicher Leiter in Resse. Die Turbulenzen in dieser Saison zwangen ihn dazu, auf den Trainer-Stuhl zurückzukehren, obwohl er genau das eigentlich nicht wollte. Von der Viktoria will er sich im Mai mit dem Klassenerhalt in der Landesliga verabschieden.

„Ich habe jetzt einfach eine neue sportliche Herausforderung gesucht und glaube, sie in Wanne-Eickel gefunden zu haben“, sagt Frank Conradi. „In Resse kannte ich nach so langer Zeit doch schon jeden Grashalm.“ Sein Nachfolger als Trainer der Viktoria wird Frank Kandsorra.