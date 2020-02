Resse. Der zukünftige Trainer von Viktoria Resse wünscht sich, dass sein Vorgänger Frank Conradi den Klassenerhalt in der Landesliga packt.

Frank Kandsorra: „Das Leben ist kein Wunschkonzert“

Zwei Jahre nach seinem Abschied von Westfalia 04 kehrt Frank Kandsorra zurück nach Gelsenkirchen. Der 50-Jährige übernimmt zur kommenden Saison das Trainer-Amt bei Viktoria Resse und damit die Nachfolge des bis Juni kommissarisch tätigen Frank Conradi. Die WAZ unterhielt sich mit dem künftigen Coach der Emscherbruch-Kicker.

Viktoria Resse und Sie: Das erste Gefühl sagt, das könnte passen, Herr Kandsorra.

Frank Kandsorra Das hoffe ich doch. Ich war ja schon ein paar Jahre in Gelsenkirchen tätig und habe die Szene verfolgt. Und ich habe natürlich auch einen Eindruck von Viktoria Resse gewonnen.

Wie lautet dieser Eindruck?

Viktoria Resse hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen. Bei den Stadtmeisterschaften war die Mannschaft meistens unter den besten Vier platziert. Dort wurde immer in Ruhe und unaufgeregt gearbeitet.

Das entspricht ja auch Ihrer Arbeitsweise. Sie sind ja auch nicht als Lautsprecher bekannt.

Ja, das stimmt. Auch deshalb ist Viktoria Resse eine gute Adresse im Amateurfußball. Dort wird mit einer Zunge gesprochen und in eine Richtung gearbeitet. Das ist leider nicht in allen Vereinen so.

Sie spielen auf Ihre letzte Station Sportfreunde Stuckenbusch an … ?

Das war eine Station, die sehr spannend und sehr hektisch war. Eigentlich wollte ich dort länger als ein Jahr bleiben. Zur Mannschaft, oder besser gesagt: zu den Spielern, die letztlich noch übrig geblieben waren, hatte ich ein gutes Verhältnis, aber leider bin ich trotzdem ausgebootet worden. Mit großen Anstrengungen haben wir doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft.

Und was haben Sie danach gemacht, also seit Juli des vergangenen Jahres?

Danach habe ich eine wohlverdiente Pause genommen, die ich nach der einen Saison in Stuckenbusch auch nötig hatte.

In Gelsenkirchen kennt man Sie hauptsächlich als Trainer von Westfalia 04. Aber Sie waren nicht nur am Trinenkamp tätig.

Das ist richtig, wobei ich sogar insgesamt dreimal Westfalia 04 trainiert habe - die beiden letzten Male jeweils drei Jahre. Für kurze Zeit war ich auch beim SC Hassel, außerdem Co-Trainer bei TuS Heven in der Oberliga sowie Nachwuchstrainer bei Wattenscheid 09 und bei RW Oberhausen.

Viktoria Resse muss in dieser Saison um den Klassenerhalt in der Landesliga bangen. Wie sehen Sie die Situation?

Ich wünsche mir natürlich, dass es in der kommenden Spielzeit in der Landesliga weitergeht. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert.

Die Ungewissheit, in welcher Spielklasse es weitergeht, erschwert sicherlich die Planungen.

Keine Frage, deshalb wäre es schön, wenn der Klassenerhalt so früh wie möglich feststehen würde. Unabhängig davon bin ich in diesen Tagen bereits eingebunden, wenn Gespräche mit dem aktuellen Kader geführt werden.

Wie wird der Abstiegskampf für Viktoria Resse ausgehen?

Ich bin fest davon überzeugt, dass Frank Conradi der richtige Mann ist, um das Ruder noch herumzureißen. Ich drücke jedenfalls ganz fest die Daumen.