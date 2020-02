Fußballerinnen der SSV Buer können Heimvorteil nicht nutzen

Als die Fußballerinnen der SSV Buer am Sonntag die Sporthalle am Schürenkamp betraten, hatten sie große Ziele im Gepäck. Die Endrunde des Futsal-Hallenpokals des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) stand auf dem Programm, und das auch noch in der eigenen Heimatstadt. Dementsprechend sollte im Vergleich mit den besten Frauenteams Westfalens der dritte Platz aus dem Vorjahr doch mindestens wiederholt werden. Aber daraus wurde nichts: Die SSV konnte ihren Heimvorteil nicht nutzen und musste sich als Vorletzter der Gruppe A bereits nach der Vorrunde verabschieden. Sieger wurde derweil der UFC Münster, der das Finale gegen den SV Thülen mit 2::0 gewann.

Entsprechend geknickt schlichen die Schützlinge von Trainer Marcel Dietzek nach dem letzten Gruppenspiel zurück in die Kabine. Die 1:3-Pleite gegen den UFC Münster, den Hallenpokal-Sieger der Jahre 2016 bis 2018 und nun auch 2020, besiegelte das frühe Aus der SSV, die als Kreismeister und Gastgeber der Turnierausgabe direkt für die Endrunde qualifiziert war. Knackpunkt war aber nicht die Pleite gegen den UFC, wie Marcel Dietzek betonte: „Gegen Münster kann man verlieren. Der UFC war bis zu unserem Tor zum 1:3 die klar bessere Mannschaft. Entscheidend für unser Ausscheiden war aber die Niederlage davor gegen Iserlohn.“

Liga geht in drei Wochen weiter

Gegen den FCI, den die Bueraner in der Landesliga-Hinrunde übrigens noch mit 5:2 besiegt hatten, kassierten sie eine 0:1-Schlappe. Dabei hätte ihnen nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Westfalenligist SSV Rhade und dem 3:1-Sieg über Landesligist FC Donop-Voßheide doch ein Dreier zum Einzug ins Halbfinale gereicht. Für Marcel Dietzek war aber genau dies das Problem. „Wir waren gegen Iserlohn schon zu sehr auf das Halbfinale fokussiert. Wir haben darüber gesprochen, dass wir nur noch dieses eine Spiel gewinnen müssen, um weiterzukommen. Da waren wir zu selbstbewusst“, haderte der SSV-Trainer.

Zu hart wollte Marcel Dietzek mit seinem Team aber trotz des verfehlten Ziels nicht ins Gericht gehen. „Wir als Trainerteam sind zufrieden. Die Mannschaft hat eine tolle Hallensaison gespielt“, sagte er. „Zudem müssen wir bedenken, dass hier zehn richtig starke Mannschaften dabei waren. Die bestrafen Fehler sofort. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf die Meisterschaft.“

In knapp drei Wochen geht es dort mit dem Heimspiel gegen den LTV Lüdenscheid die Rückrunde weiter. Welche neuen Ziele dann im SSV-Gepäck sind? „Wir wollen unter die ersten Fünf kommen. Aktuell sind wir ja Fünfter, aber Platz vier peilen wir auf jeden Fall noch an“, erklärte Marcel Dietzek.