Vest-Sport Hartmut Scholz wehrt Vorschusslorbeeren ab

Nach dem guten Auftritt beim Karl-Sewtz-Turnier muss der Erler SV 08 unbedingt zum Favoritenkreis bei der Hallenstadtmeisterschaft gezählt werden. Die Forsthaus-Kicker sind in der Zwischenrunde am 2. Januar in ihrer Gruppe gegen den SC Hassel und zwei Qualifikanten dran.

Trainer Hartmut Scholz wehrt Vorschusslorbeeren ab. „Wir schauen auch in der Halle nur von Spiel zu Spiel. Damit sind wir draußen gut gefahren“, sagt er. „Wir gehen im Schürenkamp mit gesundem Ehrgeiz an den Start, aber Hallenturniere sollen in erster Linie Spaß machen.“