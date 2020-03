Wenn die Judoka des JC Koriouchi am 2. Mai in die Saison der 2. Bundesliga starten, werden sie dies mit einem Deutschen Meister tun. David Ickes, der wie einige andere Gelsenkirchener Judoka aus der Talentschmiede von Budokan Lübeck stammt, hat sich in Frankfurt/Oder bei den U-21-Titelkämpfen im Superleichtgewicht (60 Kilo) durchgesetzt.

Klar: Darauf ist Ali Alimirzaie stolz. Schließlich ist das Talent, das in der vergangenen Saison wegen seiner Verpflichtung für die U-18-Nationalmannschaft keinen Einsatz für den JC Koriouchi in der 2. Bundesliga hatte, gerade mal 17 Jahre alt. „Und im Finale hat er Alexander Wegele weggehauen“, erzählt der Manager der Gelsenkirchener Judoka. Bevor es jedoch zur entscheidenden Überwurf-Technik in der Verlängerung und dem fünften Sieg im fünften Kampf kam, musste David Ickes gegen den Mann vom 1. JC Mönchengladbach richtig ackern. „Er ist körperlich kräftiger“, sagt er. „Ich bin auch schwer reingekommen. Doch dann hatte ich den Dreh raus und habe auf Angriff umgeschaltet.“

Davyd Bakakuri landet in der 90-Kilo-Klasse auf Rang fünf

David Ickes, der zurzeit auch für sein Abitur paukt und nach zwei U-18-Titeln nun sein drittes DM-Gold gewonnen hat, soll in dieser Saison nicht nur auf der Liste des, sondern auch auf der Matte für den JC Koriouchi stehen. „Wir haben die Mannschaft noch einmal aufgefrischt“, sagt Ali Alimirzaie, der sich über zwei weitere gute Frankfurt/Oder-Platzierungen freut. Viktor Wandtke, der Bruder des besten deutschen 73-Kilo-Mannes Igor, der für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert ist, ist in der 60-Kilo-Klasse auf Rang neun gelandet.

Der 16-Jährige, der auch aus der Lübecker Schmiede kommt, steht für 2020 ebenfalls auf der Koriouchi-Liste. Als Fünfter hat Mittelgewichtler Davyd Bakakuri die Titelkämpfe in Frankfurt/Oder beendet. „Das war unglücklich“, sagt Ali Alimirzaie über das Abschneiden des Mittelgewichtlers (90 Kilo), der im Jahr zuvor die Bronze-Medaille gewonnen hat.

Lediglich vier Mannschaften in der Nordwest-Staffel der 2. Bundesliga

Weil der Meister der vergangenen Saison, der GJC Bonn, auf seinen Erstliga-Aufstieg verzichtet hat und abgetaucht ist sowie der Brühler TV zurückgezogen hat, wird die Nordwest-Staffel der 2. Judo-Bundesliga nur aus vier Teams bestehen. Und von allen drei Konkurrenten wird der JC Koriouchi als Favorit genannt. „Wir sind auch gut“, sagt Manager Ali Alimirzaie und lacht.

Während der Braunschweiger JC und der Remscheider TV, der nach seinem Aufstieg in die 2. Bundesliga vom Durchmarsch träumt, die Saison 2020 am 28. März eröffnen werden, starten die Gelsenkirchener erstmals am 2. Mai – und zwar mit einem Heimkampf gegen den 1. JC Mönchengladbach. Die Koriouchi-Kämpfe zwei und drei finden dann im Juni statt: am 13. beim Remscheider TV sowie am 20. gegen den Braunschweiger JC.