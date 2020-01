Gelsenkirchen: Schiris zwischen Kritik und Verständnis

Die Schiedsrichter-Leistungen bei den Hallenfußball-Kreismeisterschaften waren nicht nur auf den Rängen und in den sozialen Netzwerken ein viel diskutiertes Thema, sondern auch bei den Trainern. „Was mir negativ aufgefallen ist, war die unterschiedliche Bewertung von Zweikämpfen. Da war keine Linie zu erkennen. Zudem finde ich schade, dass mit den Unparteiischen fast kein Gespräch mehr möglich ist“, sagt Hesslers Trainer Holger Siska, der selbstkritisch nachschiebt: „Ich bin emotional und bestimmt kein Unschuldslamm.“

Schiedsrichter Stefan Tendyck (35) stellt fest, dass „es zum Ende der Vorrunde sehr hitzig zugegangen ist“. Sein Referee-Kollege Lars Sielemann (28) ergänzt: „Ohne Emotionen wäre der Fußball Mist, aber man muss eben wissen, wann es genug ist und wann der Bogen überspannt wird.“

Michael Steinhüser: „Vielleicht müssen wir mal ruhiger werden“

Lars Sielemann sieht trotz einiger hochgeschlagener Wogen, die es beim Hallenmasters gab, keinen kompletten Sitten-Verfall: „Ich habe nicht den Eindruck, dass der Respekt komplett weg ist. Grundsätzlich ist die mediale Aufmerksamkeit seit einiger Zeit größer, was den Umgang mit uns Schiedsrichtern angeht. Deswegen kommen viel mehr Dinge an die Öffentlichkeit.“ Grund, den Schiri-Job an den Nagel zu hängen, gibt es für Lars Sielemann bisher nicht. „Nein, es macht nach wie vor Spaß“, sagt er.

Auch deswegen, weil es neben Fair-Play auch durchaus Verständnis gibt. Blau-Weiß-Trainer Michael Steinhüser: „Kritik ist immer einfach. Vielleicht müssen wir alle an der Seitenlinie mal ruhiger werden und uns etwas zurücknehmen. Ich nehme mich da selbst nicht aus.“