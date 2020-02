Gençlerbirliği: Das ganz große Geheimnis

In der Winterpause hatten sich insgesamt 18 Spieler bei Gençlerbirliği Resse, dem Tabellenvierten der Fußball-Kreisliga A1, abgemeldet. Die Verantwortlichen des Bezirksliga-Absteigers wollten sich bis Anfang Februar geäußert haben, wie es an der Lohmühle weitergeht. Die im Raum stehenden Alternativen: Abmeldung der ersten Mannschaft oder Fortsetzung des Spielbetriebs im Kreis-Oberhaus durch die zweite Mannschaft.

Die Zeit drängt inzwischen, denn für kommenden Sonntag (15 Uhr) ist das Nachholspiel zu Hause gegen Rentfort II angesetzt. Eine klare Antwort liegt von Gençlerbirliği allerdings immer noch nicht vor. An diesem Mittwoch erklärte Birol Cakar, der Geschäftsführer des Klubs: „Ob wir am Sonntag antreten oder nicht, wer das wissen will, kann ja gerne am Sonntag zum Platz kommen und gucken, ob wir da sind oder nicht“, so sein Statement. „Lassen wir uns überraschen. Am Sonntag wissen wir mehr.“