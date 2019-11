Gerd Hemforth hält beim TC Gelsenkirchen die Spannung hoch

Altstadt. Die Volleyballerinnen des TCG haben sich mit fünf Siegen in Folge die Tabellenführung erobert. In Bönen soll Platz eins verteidigt werden.

Gerd Hemforth hält die Spannung hoch. Der Trainer der Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen wird die Aufstellung für das Verbandsliga-Auswärtsspiel beim TuS Bönen (18 Uhr, Goetheschule) erst kurz vor dem Anpfiff bekanntgeben. „Wir sind eine Stunde vor Spielbeginn in der Halle, machen uns warm. Die Mädels sollen zeigen, dass sie in Kampfstimmung sind. Danach haben wir eine kurze, etwa fünfminütige Teamsitzung. Anschließend benenne ich die Startformation“, sagt Gerd Hemforth. So hält der erfahrene Volleyball-Coach die Konzentration bei seinen Spielerinnen hoch.