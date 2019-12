Grillonen feiern den siebten Sieg

Die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen grüßen weiterhin von der Tabellenspitze der Verbandsliga Gruppe 3. Im Heimspiel gegen den ATV Haltern gab es einen klaren 3:0 (25:19, 30:28, 25:21)-Erfolg, der allerdings phasenweise etwas holprig verlief.

TCG-Trainer Gerd Hemforth war trotz des siebten Sieges im siebten Spiel keineswegs rundum zufrieden. „Wir sind schleppend gestartet, obwohl wir uns gut eingespielt und innerhalb der Woche auch gut trainiert hatten. Die ersten Bälle haben wir mit wenig Bewegung und Dynamik gespielt. Unser Gegner hat die Points gemacht.“ Zwischenzeitlich lag Haltern mit 17:14 vorne.

Allerdings setzte sich die Qualität des Spitzenreiters dann doch durch, so dass der erste Satz mit sechs Punkten Unterschied an die Grillonen ging. Im zweiten Satz sah es nach einer ganz klaren Angelegenheit aus. Die Gelsenkirchenerinnen, bei denen die zuletzt wenig berücksichtigten Kerstin Zagozen, Leonie Ress, Gresa Arifi und Luisa Gebauer zu Einsatzzeiten kamen, führten nach 1:2-Rückstand mit 7:3 und kurz darauf sogar komfortabel mit 15:5.

Doch beim Stand von 20:14 gab es einen Knacks, so dass Haltern Fahrt aufnahm, sich untereinander immer lauter anspornte und sich Punkt für Punkt herankämpfte. Hemforth: „Solche Phasen gibt es in Spielen. Man macht den Sack selbst nicht zu, die andere Mannschaft kommt wieder auf – und plötzlich kann ein Spiel kippen.“ Das passierte aber nicht, weil die TCG-Mädels durch Jacqueline Wilim und einen gegnerischen Fehler den Satz knapp mit 30:28 für sich entscheiden konnten.

Im dritten Satz lagen die Gäste einige Minuten vorne, führten 5:2, 9:5 und 10:6, bevor die Grillonen einen Lauf bekamen und den Rückstand in einen 17:14-Vorsprung umwandelten. Nach einer Stunde und 25 Minuten stand der 3:0-Sieg schließlich fest. Nadine Müller & Co. feierten den Erfolg mit „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Gesängen. Selbst mit schwächeren Spielphasen sind die Grillonen in dieser Saison bisher nicht zu bezwingen. Gerd Hemforth will sich darauf aber nicht zu sehr verlassen: „Wir müssen beim nächsten Auswärtsspiel in Meschede definitiv zulegen.“