Das alte Sprichwort, dass jede Serie einmal zu Ende geht, findet nun auch bei den Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen Anwendung. Nach 13 Siegen in der Verbandsliga erwischte es die Grillonen. Immerhin gab es für die 2:3-Pleite bei der Zweitvertretung des RC Sorpesee im tiefen Sauerland noch ein Pünktchen, so dass der Rückschlag nicht ganz so dramatisch war.

Mit 38 Zählern liegen die TCG-Mädels weiterhin unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz und haben den Aufstieg in die Oberliga ganz dicht vor Augen. Mit zwölf Punkten Rückstand ist der VfL Telstar Bochum II erster Grillonen-Verfolger. „Wenn die Bochumerinnen alle vier restlichen Spiele klar gewinnen und wir alles verlieren, dann könnten sie noch an uns vorbeiziehen. Aber wir malen den Teufel nicht an die Wand und haben uns zum Ziel gesetzt, unsere vier letzten Saisonspiele allesamt zu gewinnen“, sagt TCG-Trainer Gerd Hemforth.

Zwei Sätze fehlen zum Aufstieg

Zum Aufstieg fehlen seinem Team umgerechnet noch zwei Satzgewinne. Sollten die Grillonen also am nächsten Samstag im Heimspiel gegen TuS Bönen 2:0 in Front liegen, wäre das Saisonziel erreicht. Selbst, wenn die Partie anschließend noch 3:2 für Bönen enden sollte. Gerd Hemforth: „Wir haben, wenn man die Vorbereitung einrechnet, jetzt insgesamt fast neun Monate hart dafür gearbeitet, etwas Großes zu erreichen. Jetzt stehen wir ganz dicht davor, uns zu belohnen. Wir haben zwar noch vier Spiele Zeit, um den einen fehlenden Punkt einzufahren, doch es kann nicht in unserem Interesse sein, das alles noch lange aufzuschieben. Kopfkino braucht in dieser Situation keiner. Wir wollen nachweisen, dass wir es ohne fremde Hilfe schaffen können und werden jetzt nichts schleifen lassen.“

Dass seine Mannschaft eben doch verwundbar ist, zeigte sich gegen das junge Team aus Sorpesee. Nach fast zweistündiger Busfahrt mussten sich die Grillonen zunächst an eine sehr kalte Halle gewöhnen. Die Tatsache, dass Gerd Hemforth mit zugezogener Jacke coachte, sagt alles. „Der Sorpesee-Trainer hat sich direkt bei uns entschuldigt. Offenbar war zwei Tage lang vor dem Spiel nicht geheizt worden. Er hat dann die Heizung angemacht, aber bis sich so eine Sporthalle erwärmt, dauert es eben“, bilanziert Hemforth und schiebt nach: „Für Sorpesee war es genauso kalt wie für uns, da bestand also Waffengleichheit.“

Was allerdings nicht für den ersten Satz galt. Die Grillonen agierten passiv, blickten den Bällen staunend hinterher und hatten wenig Antworten parat. „Sorpesee war quirlig ohne Ende und hat wirklich gut gespielt. Teilweise haben die Bälle an Flipper erinnert – und irgendwie hat Sorpesee immer die Punkte gemacht. Wir haben fast nur zugeguckt und dementsprechend deutlich verloren.“ Den ersten Satz fuhr das Heimteam unerwartet klar mit 25:15 ein.

Zweiter und vierter Satz geht an TCG

TCG-Kapitänin Sarah Plura & Co. wendeten das Blatt im zweiten Satz und glichen zum 1:1 aus. Der dritte Satz ging knapp an Sorpesee, der vierte Satz wieder an die Grillonen. Im fünften Satz setzten sich die Sauerländerinnen 15:8 durch – die erste Niederlage für den TCG war damit perfekt. „Die anderen wollten einen Tick mehr als wir. Sorpesee hat gekratzt, gemacht und getan. Deswegen hat es uns in diesem Spiel erstmals erwischt“, bilanziert Hemforth, der auf Gresa Arifi (Praktikum) verzichten musste und stattdessen Kathrin Burczyk in der Mitte spielen ließ. Nach den ersten beiden Sätzen änderte der Trainer etwas, zog Sarah Plura von der Außenposition in die Mitte und gab der ehemaligen Hernerin Leonie Ress längere Einsatzzeit.

Die Stimmung auf der Rückfahrt war bei den Spielerinnen gedämpft, hellte sich aber am Sonntag wieder auf, nachdem der bisher hartnäckigste Verfolger VV Schwerte II 0:3 bei Telstar Bochum II verlor. Jetzt reicht den Grillonen eben dieser eine Punkt zur Verbandsliga-Meisterschaft.

„Das Wort Aufstieg“, stellt Gerd Hemforth klar, „nimmt bei uns noch niemand in den Mund. Das machen wir erst dann, wenn es geschafft ist.“ Die Tatsache, dass bei den Grillonen auch am Rosenmontag trainiert wurde, zeigt, dass alle Spielerinnen auf das große Ziel fokussiert sind. „Die Vorfreude auf das nächste Spiel ist groß“, so Hemforth. Am Samstag könnte er das A-Wort dann tatsächlich sagen...