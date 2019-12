Altstadt. Das Heiligmittag-Abschiedsspiel in der Sozialtherapeutischen Anstalt an der Munckelstraße gewinnen die ehemaligen PSV-Handballer mit 25:21.

Handball: Ein Dritt- und ein Viertliga-Spieler im Gefängnis

Für die ehemaligen Handballer des PSV Gelsenkirchen und deren Verstärkungen ist es an diesem Heiligmittag wohl das letzte Mal, dass sie an der Munckelstraße zum Handball im Knast antreten. Aber rund zweieinhalb Stunden später scheint klar zu sein, dass dieses Spiel, das immer am 24. Dezember stattfindet, nicht das letzte gewesen ist. Spüli Mühlenbrock, der jahrelange Geschäftsführer der einstigen PSV-Handballer, ist sich sicher, dass dieses außergewöhnliche Weihnachtsmatch im kommenden Jahr mit nach Bochum wandern wird – ebenso wie die Sozialtherapeutische Anstalt und deren Inhaftierte.

Dustin Dalian im Knast: Normalerweise trägt der 27-Jährige das Trikot des Oberligisten VfL Gladbeck. Foto: Michael Korte

Seit 1976 gibt es diese Begegnung inzwischen, und an die ersten Jahre erinnert auch der rote Kapuzen-Pullover, den Jürgen Kretschmann trägt: TV Heßler steht da drauf. Da sind die Jungen dieser Auswahl, die in der Startformation an diesem Tag keine Rolle spielen, noch gar nicht auf der Welt gewesen. Dustin Dalian, der 27-jährige Rückraum-Mann des Oberligisten VfL Gladbeck, oder die Klasmann-Brüder: Christopher ist das Rückraum-Ass des Drittliga-Tabellenzweiten SGSH Dragons, und Lars spielt inzwischen für den TV Nieder-Olm in der Rheinhessenliga in der fünften Klasse. „Dieses Spiel ist immer was Besonderes“, sagt Dustin Dalian, der durch seinen Papa Volker schon als Jugendlicher Teil dieses Heiligabend-Teams am Mittag geworden ist und schließlich auch die Klasmanns engagiert hat.

„Seit sieben Jahren sind wir jetzt schon dabei“, sagt Christopher Klasmann. Er führt die Torjäger-Liste der 3. Liga Nord-West mit 122 Treffern an (81 Feldtore). Von seiner Klasse lässt der 29-Jährige in diesem Spiel allerdings seine Gegenüber, die sich fast alle Socken über die Schuhe gezogen haben, um auf dem nassen Gefängnis-Tartanboden nicht auszurutschen, nicht sehr viel spüren.

Ohne Siebenmeter und Zeitstrafen

Lars Klasmann, der 25-Jährige, ist es dann, der das PSV-Team beim 8:7 zum ersten Mal in Führung bringt. Und Peter Porada, der Linkshänder, der sich kurz zuvor noch mit Zigarette aufgewärmt hat, muss feststellen, dass es mit dem Torewerfen gar nicht so einfach ist. Einmal fängt der mutige Keeper der Sozialtherapeutischen Anstalt den Ball nach einem Wurf Peter Poradas sogar.

Apropos: Nachdem die Inhaftierten nach den ersten 20 Minuten mit nur mit 10:11 zurückgelegen haben, müssen sie am Ende eine 21:25-Niederlage hinnehmen. Das liegt zum Teil auch daran, dass sie nach dem Torhüter-Wechsel immer wieder an dem Mann gescheitert sind, der in der ersten Halbzeit noch ihr Tor gehütet hat. Schiedsrichter Hans-Jürgen Mühlenbrock hat übrigens nicht einmal auf den Siebenmeter-Punkt gezeigt und auch keine Gelbe Karte oder Zwei-Minuten-Strafe verhängt.

Die ehemaligen Handballer des PSV Gelsenkirchen kennen dieses Heiligabend-Ambiente – und die Inhaftierten sowieso. Wer jedoch zum ersten Mal in so einer Anstalt ist und die hohen Mauern sieht, ist schon ein bisschen beeindruckt. Und er ist in dem Moment auch etwas erleichtert, als Beatrix Mühlhans erzählt, dass sich die Straftäter tagsüber auf den Etagen frei bewegen dürfen und nicht 24 Stunden in einer Zelle verbringen müssen. „Die Hafträume“, erklärt die stellvertretende Leiterin der Sozialtherapeutischen Anstalt Gelsenkirchen, „sind so klein, dass das unerträglich wäre.“

PSV-Handballer gibt es nicht mehr

Obwohl sie im Gefängnis sind und keine Kiste Bier dabei haben, lassen die Handballer einen Klassiker ihres Sports nicht aus und die Inhaftierten oben im Konferenzraum an der Munckelstraße ein bisschen warten. Es wird sehr ausgiebig geduscht. Als dann aber alle zusammen sind, entsteht recht zügig ein lockere, ja eine entspannte Atmosphäre – und es wird auch immer wieder gelacht. „Ich denke, das Ergebnis kann man noch als Unentschieden werten“, meint Beatrix Mühlhans und lädt die Gäste für 2020 nach Bochum ein. „Da haben wir dann einen Außenplatz und eine Sporthalle“, sagt sie.

Es ist in der Vergangenheit auch nicht ungewöhnlich gewesen, dass ein Häftling dienstags und donnerstags beim PSV Gelsenkirchen trainiert hat und anschließend in die Anstalt zurückgekehrt ist. „Der eine oder andere hat auch noch nach seiner Entlassung bei uns in der zweiten oder dritten Mannschaft gespielt“, erzählt Spüli Mühlenbrock.

Volker Dalian braucht reichlich Versuche, um zu treffen. Foto: Michael Korte

Eine solche Möglichkeit wird es für die aktuellen Häftlinge nicht gegeben, da der PSV Gelsenkirchen in diesem Jahr bekanntlich von der Handball-Landkarte verschwunden ist. Vielleicht hätte der Klub ja sogar jemanden gebrauchen können. „Ihr wart echt gut heute, und es ist schon gut für uns, dass ihr keinen professionellen Trainer habt“, sagt Jürgen Kretschmann und betont, während seine Teamkollegen die Weihnachtstüten an die Inhaftierten verteilen, dass dieses Spiel nicht nur Tradition habe, sondern auch eine freundschaftliche Verbundenheit sei. Wer weiß? Vielleicht gibt es eine solche Partie zum Abschied der Sozialtherapeutischen Anstalt Gelsenkirchen ja demnächst erstmals im Sommer.