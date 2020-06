Holt Schalke einen 26-jährigen Torwart aus Spanien?

Gelsenkirchen. Nach einem Bericht der Sportzeitung Estadio Deportivo soll sich der FC Schalke 04 – wie auch der SC Freiburg – für Sergio Rico interessieren.

Er besitzt beim FC Sevilla noch einen Vertrag bis 2021, zuletzt ist er an den französischen Meister Paris Saint-Germain ausgeliehen gewesen, und er könnte schon bald in der Bundesliga auftauchen. Vielleicht sogar beim FC Schalke 04? Sergio Rico, der 26-jährige Torwart, der auch schon ein Spiel für Spaniens Nationalmannschaft absolviert hat.

Nach einem Bericht der Sportzeitung Estadio Deportivo haben aber nicht nur die Königsblauen ihr Interesse angemeldet. Auch der SC Freiburg, bei dem Alexander Schwolow vor dem Absprung stehen könnte, soll sich intensiv mit Sergio Rico beschäftigen. Während es sich bei den Königsblauen um nicht mehr als eine Anfrage handeln soll, hoffen die Breisgauer angeblich darauf, den Transfer für drei Millionen Euro über die Bühne zu bringen.

Der Tscheche Tomáš Vaclík ist beim FC Sevilla gesetzt

In Paris ist Sergio Rico, der Teamkollege der ehemaligen Schalker Thilo Kehrer und Julian Draxler, in der vergangenen Saison lediglich zu zwei Einsätzen gekommen, so dass eigentlich auszuschließen ist, dass die französischen Hauptstädter die Kaufoption ziehen werden. Und auch beim FC Sevilla, seinem Heimatverein, müsste sich Sergio Rico wohl mit einer Reservisten-Rolle begnügen, da Tschechiens Nationaltorwart Tomáš Vaclík gesetzt ist.

Dem 1,94-Meter-Keeper könnte in Gelsenkirchen oder Freiburg indes ein Stammplatz winken. Alexander Nübel wechselt zum FC Bayern München, und Markus Schubert könnte verliehen werden. Neben Rückkehrer Ralf Fährmann wird also möglicherweise noch ein Platz frei im Schalker Bundesliga-Kader. Sergio Rico müsste sich wohl auf einen Zweikampf einlassen.

Etwas anders ist die Situation in Freiburg: Alexander Schwolow besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro. Einige Vereine aus der Champions League haben ihr Interesse signalisiert. Kurios: Sevillas Sportdirektor Monchi soll den 27-Jährigen schon länger auf dem Schirm haben und möchte ihn nach Andalusien holen. (AHa)