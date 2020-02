Horst 08 verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Gelsenkirchen. Die Horster C-Junioren gewinnen in der Landesliga gegen Beckum mit 3:0. Die SSV Buer kassiert dagegen die zweite Niederlage in Folge.

Landesliga

Die SSV Buer wird wohl nicht aufsteigen und Horst 08 wohl nicht absteigen. Diese Erkenntnisse lieferte der jüngste Spieltag in der C-Junioren-Landesliga.

SV Horst 08 – SpVg Beckum 3:0

Die Horster verschafften sich mit diesem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf. „Ich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, teilte 08-Trainer Aygün Köstekci nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen das punktlose Schlusslicht aus Beckum mit. Es war eine sehr einseitige Partie. Die Münsterländer, die mit nur elf Jungs angereist waren, leisteten kaum Gegenwehr und tauchten nur ein einziges Mal gefährlich im Strafraum des Gastgebers auf. Tim Rachny (7.), Mohammed Eren (45.) und Aziz Ucan (65.) teilten sich die drei Horster Treffer. „Leider haben wir zahlreiche weitere Tormöglichkeiten ausgelassen. Wir waren im Abschluss nicht kaltschnäuzig genug“, räumte Aygün Köstekci ein. Die beste Gelegenheit vergab Gökay Gürez. Er scheiterte beim Stande von 1:0 mit einem Handelfmeter am Gäste-Torwart (20.).

Spvgg. Erkenschwick – SSV Buer 2:1

Die zweite Niederlage in Folge für die Bueraner, die sich so langsam aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. „Wir haben Torchancen ohne Ende, aber wir treffen zu selten ins Schwarze“, monierte SSV-Trainer Oktay Güney nach dem 1:2 in Erkenschwick. Die beiden Gegentreffer fielen ziemlich früh: das 0:1 in der 16. Minute und das 0:2 durch einen Foulelfmeter in der 23. Minute. Marin Pavic konnte unmittelbar vor der Pause verkürzen (35.). Mehr brachten die Gäste aber nicht zustande, obwohl sie nach der Pause auf den Ausgleich drängten. „Die Jungs müssen begreifen, dass die Saison noch nicht zu Ende ist“, kritisierte Oktay Güney. „Einige meinen wohl, dass der zwischenzeitlich erreichte zweite Platz bereits der Höhepunkt war.“

Bezirksliga

Die B-Junioren von Horst 08 und die C2-Junioren der SSV Buer sammelten in der Bezirksliga wichtige Punkte im Kampf um den Klassenhalt.

DJK TuS Hordel – SV Horst 08 3:4

08-Trainer Rahman Özdemir freute sich sehr über den überraschenden Auswärtssieg beim Tabellenfünften in Hordel. „Die Jungs haben das clever zu Ende gespielt“, teilte er erfreut mit. Die Horster ließen sich auch nicht aus der Ruhe bringen, nachdem die Gastgeber zwischenzeitlich auf 1:2 und 2:3 herangekommen waren. Die Tore für Null-Acht gingen auf die Konten von Till Wesselborg (10.), Jusef Bahn (27.), Kaan Acaalan (52.) und Kaan Esad Etcioglu (76.). Die Gegentreffer fielen in der 44., 69. und 73. Minute.

SSV Buer II – FC Brünninghausen 2:0

Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Die vom Abstieg bedrohten Bueraner legten den bisherigen Tabellenzweiten aus Brünninghausen aufs Kreuz. „Diesmal passte alles“, stellte SSV-Trainer Michael Will nach dem 2:0-Erfolg zufrieden fest. Der Gast aus Dortmund hatte zwar die größeren Spielanteile, aber die Bueraner konnten sich in den Zweikämpfen meistens durchsetzen. Das 1:0 durch einen von Aras Killicalp verwandelten Foulelfmeter gab Rückenwind (48.). Jonas Piotrowski sorgte nach einem Konter für den 2:0-Endstand (58.).