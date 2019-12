Jason Bernitzky verstärkt das U-19-Team von Erle 08

Erle. Jason Bernitzky kehrt von der SSV Buer zur U 19 von Erle 08 zurück. Trainer Michael Czerwinski: „Ich bin mir sicher, dass er uns helfen kann.“

Die U-19-Fußballer des Erler SV 08 können sich über personelle Verstärkung freuen: Jason Bernitzky kehrt vom Bezirksliga-Spitzenreiter SSV Buer zum Forsthaus zurück und soll die Null-Achter bei ihrer Mission Aufstieg in die Bezirksliga unterstützen. Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Michael Czerwinski in der A-Junioren-Kreisliga A auf Platz drei, drei Zähler hinter der vereinseigenen U 18 und drei weitere hinter dem Gladbecker Liga-Primus BV Rentfort.

Zwischenstopp beim TSV Marl-Hüls

„Jason bringt nochmals unheimliche Qualität in die A1-Jugend. Er ist ein talentierter Bursche mit einer sehr guten Technik und Dynamik. Ein Typ, der auch einfach mal ein Spiel entscheiden kann“, sagt Michael Czerwinski über den in der Offensive flexibel einsetzbaren Zugang, den er bereits vor einigen Jahren bei Erle 08 trainiert hat und dann aber zur SSV Buer hat ziehen lassen müssen. An der Löchterheide, die er zwischenzeitlich noch einmal Richtung TSV Marl-Hüls verließ, war Jason Bernitzky zuletzt jedoch nicht mehr glücklich.

„Jason ist in dieser Saison in Buer nur einmal in der U 18 zum Einsatz gekommen und hat sich danach verletzt. Aber in den Jahren davor gehörte er immer zum Stamm der U 19 und hatte großen Anteil am Erfolg der Bueraner“, betont Michael Czerwinski. „Ich bin mir sicher, dass er uns helfen kann.“Foto: ESV 08 /