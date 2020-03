Gelsenkirchen. Der Trainer des SV Horst 08 erwartet mit seiner Mannschaft am Sonntag den FC Frohlinde. Viktoria Resse und die SSV Buer treten auswärts an.

Der SV Horst 08 hat an diesem Sonntag mit dem FC Frohlinde eine Mannschaft zu Gast, die man getrost als Leidensgenossen bezeichnen kann. Auch dem letztjährigen Aufstiegskandidaten hatte man vor Beginn dieser Saison in der Fußball-Landesliga mehr zugetraut als er bislang erreicht hat. Mit 24 Punkten hinkt das Team aus Castrop-Rauxel als Tabellenelfter den eigenen Ansprüchen hinterher und liegt damit sogar noch einen Zähler sowie zwei Plätze hinter den Horstern.

Die Null-Achter sind trotzdem gewarnt, auch deshalb weil der FC Frohlinde am vergangenen Sonntag im Derby beim Spitzenreiter SV Wacker Obercastrop ein achtbares 0:0 erreichte. „Jedes unserer Spiele gegen Frohlinde war hitzig“, erinnert sich Jens Grembowietz, der in dieser Woche die Zusage für ein weiteres Jahr als Horster Trainer gegeben hat. „Ich erwarte nicht, dass es diesmal anders wird.“

Das Hinspiel in Frohlinde gewann seine Mannschaft mit 3:2, nachdem sie nach einer Stunde noch mit 0:2 zurückgelegen hatte. Anstoß des Rückspiels am Sonntag ist um 15.15 Uhr am Schollbruch in Horst.

Die Null-Achter gehen mit dem Rückenwind von drei Spielen in Folge ohne Niederlage an diese Aufgabe heran. Die lange verletzt gewesenen Ali Serhan und Gianluca D’Acquisto haben in dieser Woche erste leichtere Trainingsübungen mitgemacht, aber eine Option sind sie derzeit noch nicht. Oguzhan Kalayci und Nico Hoffmann fallen ebenfalls weiterhin aus. Ahmet Dilek kann gegen Frohlinde ebenfalls nicht eingesetzt werden, weil er eine Gelb-Rote Karte, die er am vergangenen Sonntag beim spektakulären 3:3 in Hombruch erhalten hat, absitzen muss.

SSV Buer trifft auf einen heimschwachen Gegner

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen zum Start ins Jahr 2020 möchte die SSV Buer in der Fußball-Landesliga nachlegen, um ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle zu festigen. Die Rothosen müssen an diesem Sonntag beim vom Abstieg bedrohten SV Hilbeck antreten. Anstoß ist um 15 Uhr im Willi-Hafer-Stadion an der Siepenstraße in Werl.

Es ist eine Aufgabe, der SSV-Trainer Rüdiger Kürschners mit gemischten Gefühlen entgegenblickt. Einerseits weiß er, dass die Hilbecker heimschwach sind und nur fünf von 24 möglichen Punkten auf eigenem Platz geholt haben. Andererseits hat er nicht vergessen, dass sein Team das Hinspiel mit 0:3 verloren hat. „Damals mussten wir ohne Finn Wortmann sowie auch ohne Devin Müller und Tim Heinsen auskommen“, erinnert er sich. „Mit ihnen haben wir jetzt mehr Optionen.“

Ungewohnt wird für seine Mannschaft sein, dass sie erstmals nach langer Zeit wieder auf Naturrasen antreten muss. Trotzdem macht sich Rüdiger Kürschners zuversichtlich auf den Weg nach Osten. „Die Hilbecker können zu Hause wohl nicht so das Spiel aufziehen, wie sie das auswärts tun. Wir wollen auf jeden Fall von dort etwas Zählbares mitnehmen“, betont er.

Michael Zoladz hat sich am Sonntag beim 2:2 gegen SuS Kaiserau eine Zerrung zugezogen. Sein Einsatz ist fraglich. Auch bei Oguz Karagüzel bleibt abzuwarten, ob seine Erkältung bis zum Anpfiff abgeklungen sein wird. Ansonsten sind die Bueraner schadlos durch die Woche gekommen. Maximilian Sellinat fällt aus beruflichen Gründen nach wie vor aus. Jan Heimerl hat zuletzt ein Aufbauspiel in der zweiten Mannschaft gemacht und stößt jetzt wieder zum Kader.

Dünne Personaldecke bereitet Frank Conradi Sorgen

Sollte man Frank Conradi, den Trainer des Fußball-Landesligisten Viktoria Resse, in diesen Tagen beim Singen des Roland-Kaiser-Hits „Ich glaub, es geht schon wieder los“ erwischen, dann verdient er mildernde Umstände. Es ist noch gar nicht so lange her, da dachte er, die größten personellen Sorgen gehörten der Vergangenheit an. Aber jetzt, vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim Spitzenreiter SV Wacker Obercastrop, geht es wieder los, dieses fast schon unfassbare Pech des Tabellenvorletzten.

„Die Personaldecke ist dünn geworden“, betont der Coach. Und listet auf: Mikail Birbir (berufliche Verpflichtungen), Niklas Horstenkamp (Verletzung am Fuß), Enis Kacar (privat verhindert), Dominik Lücke (Leiste), Daniel Samson (fünfte Gelbe Karte) und Lukas Tomanek (Bänderanriss) fallen aus. Die bereits seit einiger Zeit verletzten Mirko Blaschek, Marcus Schoppe, Ben Kajan und Marc Svenßon erwähnt Frank Conradi schon gar nicht mehr.

„Es ist wie im Hamsterrad“, sagt der Coach, der seiner Rumpf-Truppe eine ungemütliche Trainingswoche bereitet hat. Nach der läuferisch schwachen Vorstellung beim 0:4 gegen den SV Wanne 11 ging es oft nach Wittringen - zum Laufen. „Die Mannschaft erstellt ihren Trainingsplan selbst“, sagt Frank Conradi. „Wenn die Defizite im Läuferischen liegen, muss sie halt laufen.“

Trotz der personell misslichen Voraussetzungen fährt er nicht hoffnungslos nach Castrop-Rauxel. Der SV Wacker ist schlecht aus der Winterpause gekommen, hat nur einen Punkt aus zwei Spielen geholt und dabei keinen Treffer erzielt. „Die Obercastroper haben momentan genug mit sich selbst zu tun haben. Vielleicht liegt darin unsere Chance“, sagt Frank Conradi.