Kapitän Mike Neumann rettet Resse das Unentschieden

FC Marl – Viktoria Resse4:4

Ein turbulentes und torreiches Testspiel. Der ersatzgeschwächte Landesligist aus Resse fand schlecht in die Partie, er lag beim Bezirksliga-Zweiten in Marl nach Gegentoren in der 2. und 4. Minute früh mit 0:2 zurück. Aber nach etwa einer halben Stunde fing sich die Viktoria. Mahmut Gülnaz verkürzte (40.), er erzielte später auch den zweiten Gäste-Treffer zum 2:3 (55.).

Der FC Marl traf vier Minuten vor der Pause zum 3:1 und ein letztes Mal in der 70. Minute zum 4:3. Die zweite Halbzeit gehörte jedoch unter dem Strich den Ressern. Sie glichen zweimal aus: durch Alexander Krick zum 3:3 (65.) und durch einen direkt verwandelten Freistoß von Mike Neumann zum 4:4 (80.).

Viktoria-Geschäftsführer Peter Colmsee vertrat den verhinderten Trainer Frank Conradi. Foto: Michael Korte

„Das Ergebnis geht in Ordnung“, fand Geschäftsführer Peter Colmsee, der den verhinderten Frank Conradi als Trainer vertrat. „Auf beiden Seiten häuften sich die individuellen Fehler im defensiven Bereich.“ Mit Christoph Auth, André Schulz und Dominic Dehn musste er aufgrund der personellen Nöte auf drei Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen.





SC Hassel – SV Schermbeck II2:3

Der Gast aus Schermbeck spielt zwar nur in der Kreisliga A, aber er entpuppte sich am Lüttinghof als spielstarker Widersacher. „Für uns war’s das erste Testspiel nach der Winterpause“, betonte Hassels Trainer Tim Kochanetzki nach der 2:3-Heimniederlage seiner Mannschaft. „Es lief noch nicht alles rund bei uns, aber als Wiedereinstieg war diese Partie eine gute Konditionseinheit.“

Nach den vorherigen Trainingseinheiten, in denen der Schwerpunkt auf die Arbeit im Grundlagenbereich gelegt wurde, hatten die Kicker des SC Hassel schwere Beine. Das machte sich auf dem Platz vor allem der zweiten Halbzeit bemerkbar. Nach der 1:0-Führung zur Pause durch einen Treffer von Haris Imsirovic (41.) schlugen die Schermbecker dreimal zurück (58., 66. 76.). Sven Bödiger gelang mit dem Tor zum 2:3-Endstand noch Ergebniskosmetik (82.).