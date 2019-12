Keine Heimsiege für den SC Hassel und Westfalia 04

Die Serie hat im Kreisderby gegen den BV Rentfort gehalten. Der SC Hassel überstand auch das zehnte Spiel in Folge ungeschlagen, aber aus der erhofften Revanche für die 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel wurde trotzdem nichts. „Das ist nüchtern betrachtet richtig“, meinte Trainer Tim Kochanetzki nach dem 1:1 am Lüttinghof. „Aber dieses Ergebnis fühlt sich komisch an.“

Komisch deshalb, weil seine Mannschaft genug Tormöglichkeiten hatte, um zwei Spiele zu gewinnen. Dreimal ging der Ball ans Aluminium. Nur Haris Imsirovic traf an diesem Sonntag. Er war mit einem Schlenzer zum 1:0 erfolgreich.

Haris Imsirovic bringt Hassel mit 1:0 in Führung

Aber auch der BV Rentfort versteckte sich nicht. Der Gast aus Gladbeck tauchte einige Male vor Hassels Schlussmann Christian Bosnjak auf und kam nach fast einer Stunde zum Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt hätte der SC Hassel deutlicher als nur mit 1:0 führen können.

„Wir hätten die Partie für uns entscheiden müssen“, merkte Tim Kochanetzki an. „Trotzdem gibt es bei uns keine langen Gesichter. Wir haben uns nach einem enttäuschenden Start in die Saison gut gefangen und nehmen eine erfolgreiche Serie mit ins neue Jahr.“ Am letzten Spieltag vor der Winterpause, der am kommenden Wochenende ausgetragen wird, sind die Grün-Weißen spielfrei.

Tore: 1:0 Haris Imsirovic (21.), 1:1 Jesse Hajder (59.).

SC Hassel: Bosnjak, Lambertz, Uysal, Malkoc (70. Durmaz), Occhiuzzo, Bödiger, Imsirovic (90. Lukas), Tadday, Hövel, Di Bari (65. Krieger), Meinberg (67. Jeremias).

Westfalia 04 – FC Marl0:1

Ein 0:6 wie im Hinspiel wurde es nicht. Aber trotzdem war die Enttäuschung in Reihen von Westfalia 04 auch nach dem Rückspiel zu Hause gegen den Tabellenzweiten FC Marl sehr groß. Das 0:1 war die erste Niederlage nach zuvor sieben erfolgreichen Partien am Stück. „Ein Punkt war für uns drin gewesen“, meinte Westfalias Trainer Niklas Zacharias. „Wir hatten uns viel vorgenommen, und lange Zeit lief das Spiel auch ganz nach unseren Wünschen. Am Ende hat es dennoch nicht gereicht.“

Die 71. Minute war die entscheidende. Die Bismarcker hatte eine große Tormöglichkeit für Fabian Panchoo und für Furkan Madenci, aber sie brachten den Ball nicht über die Torlinie. Im Gegenzug fiel dann der einzige Treffer für den Gast, der nicht unverdient die drei Punkte mit nach Marl nahm.

Dario Gedenk gelingt das Siegtor für den FC Marl

Der FC Marl hatte auch schon vor diesem Treffer die größeren Spielanteile, aber das war ganz im Sinne von Westfalia 04. „Wir wollten durch Konter gefährlich sein“, bestätigte Niklas Zacharias. Das gelang seiner Mannschaft, aber einen erfolgreichen Abschluss bekam sie nicht hin, auch nicht, nachdem der Fusionsklub nach einer Gelb-Roten Karte ab der 75. Minute mit einem Spieler weniger auskommen musste. Der mögliche Ausgleich fiel nicht.

„Die Enttäuschung ist deshalb groß“, teilte Niklas Zacharias mit. Er hätte die Erfolgsserie gerne mit zum nächsten Spiel nach Schwerin und ins nächste Jahr mitgenommen.

Tor: 0:1 Dario Gedenk (71.).

Westfalia 04: Lobe, A. Lempka, Awanchiri, S. Lempka (65. Panchoo), F. Kocagöz, Van, Renneberg (86. Göllner), B.Kocagöz, Zutkowski, Ostrowski (76. F. Madenci), Lück.