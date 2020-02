Keine leichten Aufgaben zum Start in die Rest-Saison

Viktoria Resse – TuS Bövinghausen

Dass im Fußball so einiges möglich ist, hat man in dieser Woche auch in den Spielen um den DFB-Pokal miterleben können. Daraus schöpft auch Viktoria Resse die Hoffnung, im ersten Landesliga-Spiel des neuen Jahres nicht leer auszugehen. Die Emscherbruch-Kicker haben am Sonntag um 15 Uhr den ambitionierten Tabellenzweiten TuS Bövinghausen zu Gast.

Der Klub aus Dortmund hat sich in der Winterpause noch einmal verstärkt, unter anderem mit dem ehemaligen Schalker David Loheider. „Wir haben gegen diese Mannschaft nichts zu verlieren“, macht Resses Trainer Frank Conradi deutlich. Was aber nicht zu bedeuten hat, dass er bereits ein Schleifchen um die drei Punkte gemacht und sie zur Abholung bereitgestellt hat.

„Meine Grundeinstellung ist die, dass man immer eine Chance hat“, betont Frank Conradi. Nach der 0:7-Klatsche am vergangenen Sonntag im letzten Testspiel beim Bezirksligisten VfB Kirchhellen fällt es jedoch schwer, an einen Überraschungscoup der abstiegsbedrohten Viktoria zu glauben. „Keine Frage: Wir hatten eine schlechte Vorbereitung“, sagt der Coach. „Aber die Mannschaft ist in der Lage, den Hebel von heute auf morgen umzulegen.“

Die Personalsorgen sind nach wie vor nicht gering, aber so wie es aussieht, werden Dominik Lücke, Daniel Samson, Lutz Reydt, Lukas Tomanek und Niklas Horstenkamp wohl wieder mitwirken können. „Richtig fit sind sie aber noch nicht“, betont Frank Conradi. „Sie haben noch nicht oft mittrainiert.“ Marcus Schoppe, Mirko Blaschek, Sven Jubt, Ben Kajan, Moritz Eckstein und Moise Touré fallen hingegen weiterhin aus. Diesmal fehlen außerdem Burak Cesur (private Gründe) und Marc Svenßon (krank).

SpVgg Horsthausen – SV Horst 08

Alles, was war, zählt an diesem Sonntag nicht mehr. „Egal wie gut oder schlecht die Vorbereitung lief, erst nach dem ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr weiß man wirklich, wo man steht“, sagt Trainer Jens Grembowietz vom SV Horst 08 vor dem Jahresauftakt in der Fußball-Landesliga bei der SpVgg Horsthausen.

Dass seine Mannschaft eine gute Vorbereitung hinter sich hat, wird niemand ernsthaft behaupten. Die Ergebnisse in den Testspielen waren recht durchwachsen, und die personelle Situation hat auch keinen Anlass gegeben, einen Jubelruf nach dem anderen rauszuhauen.

Vor allem die Situation um die Torhüter bereitet Jens Grembowietz Kopfzerbrechen. Alexander Rudolf kuriert sich nach einer Operation aus, und Enes Kurt musste zuletzt wegen einer Verletzung am Oberschenkel pausieren. Bei ihm besteht die leise Hoffnung, dass er am Sonntag ins Tor zurückkehren kann. Und wenn nicht? „Wir haben keinen Plan B“, sagt der Coach. Er müsste dann einen Feldspieler oder Collin Wollinski aus der dritten Mannschaft zwischen die Pfosten stellen.

Mohamed Bouachria, Ali Serhan, Baris Aydin, Oguzhan Kalayci und Oskar Skrzecz kämen allerdings nicht in Betracht, als Feldspieler das Tor hüten zu müssen. Sie stehen dem Tabellenzehnten im Auswärtsspiel in Horsthausen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Etwas verwundert ist Jens Grembowietz, dass die Horsthausener vier Punkte weniger auf dem Konto haben als sein eigenes Team und nur auf Platz zwölf rangieren. „Die Spielvereinigung gehörte für mich zu den vier besten Mannschaften, gegen die wir in der Hinrunde gespielt haben“, sagt er und kündigt seinen Spielern an: „Uns erwartet am Sonntag ein heißer Tanz.“

SSV Buer – SV Wacker Obercastrop

Einen schwierigeren Gegner zum Start ins neue Jahr hätte sich die SSV Buer in der Fußball-Landesliga nicht aussuchen können. Der Tabellenführer SV Wacker Obercastrop gibt am Sonntag seine Visitenkarte an der Löcherheide ab. Anstoß ist um 15 Uhr.

Obwohl sein Team sicherlich nicht als Favorit in diese Partie gehen wird, freut sich SSV-Trainer Rüdiger Kürschners, dass es nach langen Wochen der Vorbereitung endlich wieder losgeht. „Auf uns kommt eine interessante Woche zu“, sagt er und hat dabei bereits auch das Derby sieben Tage später beim SV Horst 08 im Kopf.

Die Obercastroper führen die Tabelle der Staffel 3 mit einem Neun-Punkte-Vorsprung auf TuS Bövinghausen an. Beeindruckend ist vor allem ihre Serie, die sie vor der Winterpause hingelegt haben. Sie sind 14-mal in Folge ungeschlagen geblieben und haben in dieser Zeit 40 von 42 möglichen Punkten geholt. Die letzte von zwei Niederlagen datiert vom 25. August (1:2 in Hombruch).

Die Bueraner haben auf eigenem Platz zuletzt am 27. Oktober mit 4:0 im Derby gegen Viktoria Resse gewonnen. Danach gab es zwei Niederlagen und ein Unentschieden. „Wenn wir siegen möchten, müssen die wenigen Torchancen nutzen, die Wacker Obercastrop zulässt.“ Rüdiger Kürschners fordert deshalb von seinem Team: „Eine hohe Konzentration, viel Mut und eine große Laufbereitschaft.“

Nur gut für sein Team, dass Marvin Sell und wohl auch Maximilian Sellinat sowie Oguz Karagülmez nach ihren Verletzungen wieder mitwirken können. Schlechte Nachrichten gibt es jedoch von Mohamed Dia. Wegen einer Rückenverletzung muss er seine Fußballschuhe wohl an den Nagel hängen.