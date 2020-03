Ist dieses Spiel für die Basketballer des FC Schalke 04 auf dem Weg zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Pro A schon die letzte Chance. Deren Chef jedenfalls vermeidet es, die Frage eindeutig zu beantworten. „Es ist sehr, sehr wichtig. Richtungweisend“, sagt Tobias Steinert vor der Partie am Mittwochabend gegen die PS Karlsruhe Lions, die auf dem drittletzten Rang und somit ersten Nicht-Abstiegsplatz vier Punkte mehr haben. Beginn wird um 19.30 Uhr in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle an der Lothringer Straße 75 sein.

Trotz des Coronavirus wird diese Partie aller Voraussicht nach mit Zuschauern ausgetragen. „Bislang liegt uns keine ge­genteilige Weisung des Oberhausener Gesundheitsamtes vor“, sagt Tobias Steinert. „Kurzfristige Änderungen könnten sich aber noch ergeben.“

74:78-Niederlage im Hinspiel

Die Situation für das Team von Trainer Alexander Osipovitch, dem der verletzte Tucker Haymond und Lavon Hightower nach dessen Vertragsauflösung fehlen werden, hat sich am vergangenen Wochenende unangenehm verschärft. Selbst hatten die Schalker spielfrei, und die Konkurrenz hat gepunktet. So sind die Artland Dragons bereits auf sechs Punkte enteilt und die Karlsruher Löwen dank ihres 86:83 über die Eisbären Bremerhaven eben auf vier. Das bedeutet, dass es die königsblauen Korbjäger auch nach diesem vielleicht schon vorentscheidenden Kellerduell auf einem Abstiegsplatz bleiben werden.

„Aber es ist ein Richtungsspiel für die nächsten Wochen“, formuliert Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert. Sollte das Osipovitch-Team, das das Hinspiel mit 74:78 verloren hat, diese Partie vergeigen, wäre der Abstieg fast schon beschlossene Sache; sollte es aber mit fünf Punkten Differenz gewinnen, läge es nur noch zwei Zähler hinter den Karlsruhern und hätte das Plus des besseren direkten Vergleichs.

Tobias Steinert: „Die Karlsruher spielen gerne schnell“

Inzwischen ist es auch längst nicht mehr nötig, die Tabelle für die Schalker Spieler auszuformulieren. „Wir haben keine Wohlfühlsituation. Jeder weiß, worum es geht“, sagt Tobias Steinert, der davon überzeugt ist, dass die Mannschaft ihr Potenzial in diesem wichtigen Spiel abrufen wird und, er sagt, „den Schalter auch umlegen kann“. Jenen Schalter, der in dieser Saison schon zu der einen oder anderen Niederlage geführt hat. „Wir haben viele gute Spiele gegen viele gute Gegner gemacht und gesehen, dass wir Basketball spielen können“, sagt der 32-Jährige. Und Headcoach Alexander Osipovitch baue vor dem Spiel auch keinen Druck auf. „Er hat“, sagt Tobias Steinert, „eine gesunde Balance gefunden.“

Die Qualitäten der PS Karlsruhe Lions kennt Tobias Steinert nicht erst seit dem Hinspiel, als Jeremy Dunbar unter anderem fünf Drei-Punkte-Würfe verwandelte und für sein Team zum Matchwinner avancierte. „Das ist eigentlich kein schlechtes Team und vom Pa­pier her sehr gut aufgestellt“, sagt der Schalker Basketball-Chef. „Die Karlsruher spielen gerne schnell, haben schnelle Guards und sind eine Mannschaft, die von der Athletik lebt.“ Deshalb sei für die Osipovitch-Mannschaft vor allem eines wichtig: einen Lauf der Löwen zu unterbinden. „Wir müssen auf der Hut sein“, sagt Tobias Steinert. Wenn nicht am Mittwochabend – wann dann?