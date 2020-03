Ein fast perfekter Spieltag für die B- und C-Junioren-Mannschaften des FC Schalke 04: Nur die U16 tanzte aus der Reihe der Sieger und musste sich mit einem Remis begnügen.

B-Junioren-Westfalenliga

Schalke U16 – SC Verl 1:1

Die U16 des FC Schalke 04 betreibt in der Fußball-B-Junioren-Westfalenliga derzeit einen hohen Aufwand, belohnt sich aber nicht dafür Wie schon nach der 1:2-Niederlage beim VfL Bochum musste Trainer Willi Landgraf auch nach dem 1:1 zu Hause gegen den SC Verl feststellen, dass mehr möglich war für seine Mannschaft. „Die fußballerische Leistung stimmte“, betont er. „Aber der Killerinstinkt und der unbedingte Wille, ein Tor zu erzielen, fehlen momentan.“ Sein Team verpasste deshalb erneut den Sprung an die Tabellenspitze.

Der einzige Treffer gelang den Schalkern nicht aus dem Spiel heraus, sondern durch einen Foulelfmeter, der an Lukas Korytowski verursacht und von ihm selbst verwandelt wurde (29.). Es war der Ausgleich zum 1:1. Der Tabellensiebte war nach einem Fehler in der Schalker Abwehr bereits nach zwölf Minuten mit 1:0 in Führung gegangen.

Je länger die Partie dauerte, desto einseitiger wurde sie. Die Königsblauen dominierten, aber trotz klarster Möglichkeiten erzielten sie keinen weiteren Treffer. Landgraf: „Es ist immer schade, wenn man ein Spiel nicht gewinnt, das man eigentlich gewinnen musste.“

C-Junioren-Regionalliga

Preußen Münster – Schalke U15 0:2

Die Partie der C-Junioren-Regionalliga in Münster musste in der zweiten Halbzeit unterbrochen werden und stand kurz dem Abbruch. Heftige Regenfälle und Wind hatten für erschwerte Bedingungen gesorgt. Bis dahin stand es noch 0:0. „Wir haben die wohl beste erste halbe Stunde dieser Saison gespielt, aber in dieser Phase leider keine unserer klaren Tormöglichkeiten genutzt“, bedauerte Jakob Fimpel, der Trainer der Schalker U15.

Nach der Unterbrechung wurde es besser, vor allem dank Justin Zekirovic, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Nach einer langen Leidenszeit aufgrund eines Kreuzbandrisses kam er erstmals seit einem Jahr wieder in einem Meisterschaftsspiel zum Einsatz und wurde auf Anhieb zum Matchwinner. Mit seinem Doppelschlag in der 64. und 68. Minute sorgte er für die beiden Tore. „Justin Zekirovic hat uns gutgetan“, lobte sein Coach. Er sieht sein Team gut gerüstet für das Derby an diesem Mittwoch gegen Borussia Dortmund.

U14-Nachwuchs-Cup

Schalke U14 – Viktoria Köln 3:1

Der FC Schalke 04 brauchte im U14-Nachwuchs-Cup etwas Anlaufzeit, um seine Vorteile gegen Viktoria Köln auch zahlenmäßig zum Ausdruck zu bringen. Spieler des Tages war Jermaine Jann. Er erzielte alle drei Treffer für den Gastgeber. Das 1:0 fiel erst kurz vor der Pause (38.), nachdem die Königsblauen zuvor nur Latte und Pfosten getroffen hatten. „Ich hätte mir bis dahin mehr Zug zum Tor gewünscht“, so Trainer Oliver Krause.

Diesen Zug zum Tor bekam er in der zweiten Halbzeit zu sehen. Sein Team erhöhte auf 2:0 (41.) und 3:0 (59.), bevor der Gast durch einen umstrittenen Foulelfmeter Ergebniskosmetik betreiben konnte (80.). Krause: „Wichtig war, dass wir im ersten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause alle drei Punkte eingefahren haben.“