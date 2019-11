Karl Englich, Trainer des SV Zweckel II, will Tobias Leufke von Viktoria Resse II (rechts, hier im Trikot der ersten Mannschaft) für den Fair-Play-Preis des FLVW vorschlagen.

Resse. Tobias Leufke von Viktoria Resse II verzichtete beim Kreisliga-B-Spiel gegen den SV Zweckel II beim Stand von 0:1 auf einen Elfmeter.

Leufkes Elfmeterverzicht: Ein Sieg fürs Fair-Play

Es läuft die 38. Minute im Fußball-Kreisliga-B-Spiel zwischen den Reserven von Viktoria Resse und dem SV Zweckel. Der Tabellensiebte aus Resse liegt auf dem schwer zu bespielenden Ascheplatz am Emscherbruch - auf der sonnigen Hälfte ist aus der gefrorenen Asche bereits eine Pfützenlandschaft geworden, die im Schatten liegende ist dagegen noch steinhart – gegen die zweitplatzierten Zweckeler mit 0:1 hinten. Dann fliegt eine Ecke in den wuseligen SVZ-Strafraum. Trotz allen Einsatzes kommt jedoch kein Spieler an den Ball, die Kugel rauscht ins Toraus. Als alle Beteiligten sich schon wieder zurück zu ihren angestammten Positionen begeben wollen, ertönt jedoch plötzlich ein Pfiff.

Schiedsrichter Wolfgang Frech zeigt auf den Elfmeterpunkt. Er habe ein Foul an einen Resser gesehen. Tatsächlich liegt ein Akteur der Viktoria auf dem Boden: Tobias Leufke. Als jener die Entscheidung mitbekommt, ist er genauso überrascht wie alle anderen. Doch statt das Geschenk dankbar anzunehmen und so gegen den Aufstiegsaspiranten die große Chance zum Ausgleich zu haben, geht Leufke zum Unparteiischen und korrigiert ihn. „Ich habe gesagt, dass ich nicht gefoult wurde, sondern nur während des Zweikampfs im Matsch ausgerutscht bin“, berichtet er hinterher. Schiedsrichter Frech nimmt seinen Entschluss daraufhin zurück, es geht mit Abstoß für Zweckel weiter.

Es ist eine außergewöhnliche Szene des Fair-Plays, die sich an diesem Novembersonntag in Resse abspielt und aus der die Hauptfigur Leufke eigentlich gar keinen großen Hehl machen will. „Ich habe nicht lange nachgedacht und relativ instinktiv entschieden. Es kann ja gut sein, dass das für den Schiedsrichter aus der Ferne nach einem Foul ausgesehen hat. Aber für so etwas möchte ich keinen Elfmeter haben, das wäre mir auch unangenehm“, sagt der 25-Jährige.

Wichtiges Zeichen in diesen Zeiten

So selbstverständlich, wie es sich bei Leufke anhört, findet Zweckels Trainer Karl Englich die Entscheidung aber nicht: „Ich finde es bemerkenswert, beim Stand von 0:1 gegen den Tabellenzweiten zum Schiedsrichter zu gehen und den Elfmeter zurücknehmen zu lassen. Hut ab davor“, bekräftigt der Coach, der im Sommer 2018 von der SpVgg Middelich-Resse nach Gladbeck gewechselt war. Doch Englich geht sogar noch weiter und will Leufke nun auch dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen für dessen monatlich verliehenen Fair-Play-Preis vorschlagen: „Diese Leute sollen belohnt werden. Das muss gar nicht durch materielle Dinge passieren, vielmehr sollte ein solches Verhalten öffentlich präsent gemacht werden, damit es Nachahmer findet“, fordert er. In einer Phase, „in der die Menschen immer weniger Respekt voreinander haben und es häufiger zu Prügeleien kommt“ sei dies besonders wichtig.

Tatsächlich sind Gesten wie die von Leufke in Zeiten von zunehmenden Gewalt-Exzessen und oft ausschließlich erfolgsorientierter Ausrichtung im Fußball Mangelware. Erst vor anderthalb Wochen waren in Gelsenkirchen zwei Kreisligaspiele nach Prügeleien abgebrochen worden. Ein Paradebeispiel für mangelndes Fair-Play hatten zudem kürzlich die Profis des belgischen Klubs Standard Lüttich in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt geliefert, als sich Spieler Kostas Laifis dem Unparteiischen als vermeintlicher Gelb-Sünder ausgab, um den Platzverweis gegen seinen bereits verwarnten Teamkollegen und eigentlichen Übeltäter Gojko Cimirot zu verhindern.

Resse verliert noch mit 1:2

Leufke entscheidet sich jedoch gegen das Strafstoß-Präsent. Auch Viktoria-Trainer Ludwik Harelik ist daher voll des Lobes über den Verteidiger, der eigentlich zur ersten Mannschaft gehört, aus beruflichen Gründen aber aktuell kürzertreten muss: „Eigentlich sollen Ehrlichkeit, Disziplin und Fairness den Fußball ausmachen. In der Bundesliga wird uns aber Theatralik und Kommerz vorgelebt. Tobias ist daher sportlich und menschlich ein Vorbild. Wenn mich jemand vorher gefragt hätte, hätte ich ihm das auf jeden Fall zugetraut.“

Belohnt wird die Ehrlichkeit in diesem Spiel übrigens nicht mehr, die Resser verlieren mit 1:2. Wie die Partie wohl ausgegangen wäre, wenn die Resser in dieser 38. Minute den Ausgleich erzielt hätten? Für Tobias Leufke stellt sich die Frage nicht: „Ich würde unsere Niederlage nicht daran festmachen. Man weiß ja auch gar nicht, ob der Elfmeter reingegangen wäre. Ich ärgere mich viel mehr darüber, dass wir in unserer starken zweiten Halbzeit nicht die Chancen zum 2:2 genutzt haben.“

Ärgern muss sich Tobias Leufke aber gar nicht. Schließlich hat er an diesem Sonntag dafür gesorgt, dass es neben dem SV Zweckel II auch noch einen anderen und vielleicht sogar noch viel wichtigeren Sieger gibt: das Fair-Play.