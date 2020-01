Fuente Alamo. „Wenn wir so weitermachen und weiter diese Mentalität zeigen, dann werden wir am Ende der Saison alle happy sein”, sagt Schalkes Matija Nastasic.

Matija Nastasic glaubt an ein Schalker Happy End

Das größte Problem, das Schalke zum Ende der Hinrunde hatte, ist gelöst – zumindest, wenn es nach dem Eindruck der ersten Tage hier im spanischen Trainingslager in Fuente Alamo geht: Matija Nastasic ist wieder fit – am Sonntag gab der Abwehrspieler Entwarnung. „Ich fühle mich wieder sehr gut, kann alles mit der Mannschaft machen, und das ist im Moment das Wichtigste, um bereit zu werden für die Rückrunde.”

Nastasic hatte den kompletten Dezember wegen einer Knieverletzung verpasst, und Schalke damit in die Bredouille gestürzt: Da Benjamin Stambouli und Salif Sané langfristig ausfallen, hatte Trainer David Wagner im Dezember mit Ozan Kabak nur noch einen gelernten Innenverteidiger zur Verfügung. „Jetzt haben wir zwei - das sind schon mal 100 Prozent mehr”, sagt Wagner und lacht. Ein bisschen Galgenhumor ist dabei, denn natürlich weiß er: Passieren darf Kabak und Nastasic nichts, damit Schalke durch die ersten Wochen der Rückrunde kommt. Sané und Stambouli werden frühestens im Laufe des Februar wieder einsatzbereit sein – bei dem Franzosen spricht Wagner inzwischen von vier bis acht weiteren Wochen Pause. „Damit haben wir nicht gerechnet”, so Wagner.

Schalkes Matija Nastasic: „Wir hatten viel Pech mit Verletzungen“

Umso wichtiger, dass Nastasic wieder auf dem Damm ist. Bei dem Serben traten die Knie-Probleme nach dem Spiel gegen Union Berlin am 29. November auf. Schalke wollte ihn unbedingt für die folgende Partie in Leverkusen fit bekommen, aber am Tag vorher musste er passen: „Ich habe gespürt, dass etwas nicht stimmt. Deshalb haben wir Bilder von dem Knie gemacht und ein kleines Problem gesehen”, berichtet Nastasic. Von Spiel zu Spiel musste er sein Comeback verschieben: „Wir haben gehofft, dass es nach einer Woche oder nach zehn Tagen wieder okay ist, aber es ging nicht – deswegen konnte ich unglücklicherweise nicht mehr spielen.”

Ob jetzt noch das Risiko eines Rückschlags besteht, kann man nur schwer abschätzen. „Es sieht so aus, dass alles in Ordnung ist", sagt Wagner. Und wenn es so bleibt, sieht der Trainer auch trotz der längeren Stambouli-Pause im Moment keinen Bedarf, noch einen Abwehrspieler zu verpflichten. „Wir müssen jetzt einfach gucken, wie es in den nächsten Wochen läuft, bis das Transferfenster geschlossen ist", erklärt der Trainer. Komplett ausschließen will er einen weiteren Zugang für die Abwehr nicht, „aber geplant ist das jetzt nicht". Zumal auch Bastian Oczipka sich vor Weihnachten als gute Innenverteidiger-Lösung erwiesen hat.

Auch Nastasic glaubt natürlich, dass Schalke eigentlich gut aufgestellt ist. „Wir hatten viel Pech mit Verletzungen, aber Spieler von anderen Positionen haben es gut gemacht. Wenn wir alle fit sind, haben wir eine gute Defensive für Schalke”, sagt der Serbe, für den die Hinrunde alles andere als glücklich lief: Erst war er Stammspieler, dann war er Reservist – und schließlich verletzt. Akzeptiert hat er das aber wie ein Profi: Er ist nicht der Typ, der dann jammert und sich beklagt.

Die Quelle war ein obskures italienisches Online-Portal

Deswegen wehrte er sich vor dem Jahreswechsel auch mit einem Statement in den sozialen Medien, als ihm unterstellt wurde, Schalke in Richtung Italien verlassen zu wollen – die Quelle war ein obskures italienisches Online-Portal. Nastasic versichert: „Ich habe gar kein Interview zu diesem Thema gegeben, und ich würde auch niemals so etwas sagen, weil ich hier richtig glücklich bin.” Er schiebt nach: „Ich habe nie den Gedanken gehabt, etwas zu verändern. Deswegen habe ich in den sozialen Medien auch Stellung dazu bezogen.”

Seine ganze Konzentration gilt vielmehr der Rückrunde mit Schalke, an deren Ende die erneute Qualifikation für den Europapokal stehen soll: „Wenn wir so weitermachen und weiter diese Mentalität zeigen, dann werden wir am Ende der Saison alle happy sein.”

Mit Nastasic auf dem Platz – so sieht es im Moment aus.