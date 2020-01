Maue Zweier-Quote bricht Schalke das Genick

Gut gekämpft, nichts geholt: Die Basketballer von Schalke 04 verloren in der 2. Basketball Bundesliga ProA bei Science City Jena 88:77 „Wir lagen zwischenzeitlich schon deutlich zurück, aber dann hatte ich das Gefühl, dass wir noch einmal ganz nah herankommen könnten. Leider hat sich das am Ende nicht bewahrheitet“, stellte Schalkes Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert fest.

Im ersten Viertel hielten die Schalker zumindest in den Afangsminuten alles offen. Die Jenaer Führung durch Dontay Latrai Caruthers glich Courtney Belger zum 2:2 aus. Nach 120 Sekunden stand es 6:6, aber dann zog Science City auf 15:6 davon. Nach der ersten Sirene hieß es 24:15. „In der Defense fehlte uns ein bisschen die Intensität“, bilanzierte Steinert, „aber im zweiten Viertel haben wir uns in das Spiel reingearbeitet.“

Der Lohn: Zur Pause reduzierten die königsblauen Korbjäger, bei denen Shavar Newkirk mit 17 Punkten vor dem erneut gut auftretenden Marley Jean-Louis (14) erfolgreichster Werfer war, den Rückstand auf sechs Punkte. Doch dann gab es die gleiche Prozedur wie schon im Anfangsviertel: Jena erzielte Punkt um Punkt, Schalke hatte zu wenig entgegen zu setzen. „Unser Trainer Alexander Osipovitch hatte den Jungs noch gesagt, dass sie im dritten Viertel solide agieren sollen. Das hat komplett nicht geklappt“, stellt der S04-Abteilungsleiter fest.

Jena stellte durch einen 15:0-Lauf die Weichen schon deutlich auf Sieg. Die Schalker lagen gegen das Spitzenteam aus Thüringen zwischenzeitlich mit 19 Punkten hinten. Steinert: „Es ist dann wirklich schwierig, noch einmal heranzukommen. Alex Osipovitch hat dann eine Auszeit genommen, um Jenas Lauf zu stoppen. Dazu hat er etwas umgestellt, aber auch das hat nichts gebracht.“ Erst im letzten Viertel bekam Schalke wieder mehr Zugriff und konnte durch einen 9:0-Lauf etwas Boden gutmachen. Steinert: „Wir sind dann wieder relativ nah herangekommen, hatten das Momentum etwas auf unserer Seite. Doch dann hat Jena drei Dreier in Folge versenkt.“ Joschka Ferner (2) und Justin Odell Leon stellten auf 84:70 für die Hausherren.

„An den Dreiern lag es diesmal aber nicht, da waren wir mit zehn erfolgreichen Versuchen auch gut“, bilanziert Tobias Steinert, „uns hat die Zweier-Quote von nur 44 Prozent das Genick gebrochen. Jena lag da mit 60 Prozent deutlich vorne. Wir müssen das Ding abhaken und analysieren, warum wir nach der Halbzeit so einen krassen Blackout hatten und dazu so eine schlechte Zweier-Quote hatten. Man muss ganz klar feststellen, dass uns in der einen oder anderen Situation das Scoring fehlte.“ Bitter für Schalke 04: Mitkonkurrent Artland Dragons feierte einen 99:87-Überraschungssieg gegen Aufstiegsaspirant Bremerhaven. Zudem schaffte Schwenningen ein 88:73 in Tübingen. Steinert: „Die Ergebnisse liefen ein bisschen gegen uns, aber es geht weiter. Der Kampf um den Klassenerhalt wird ein sehr langes Rennen. Das ist uns allen bewusst.“