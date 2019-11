Fußball Michael Krakala & Co fehlen noch viele Tore

Gelsenkirchen. In diesem Jahr gibt es erstmals „Die Torjägerkanone für alle“. Doch die Gelsenkirchener Fußballer hinken trotz vieler Treffer im Ranking zurück.

Fussball.de und der kicker starteten in Kooperation mit Volkswagen eine besondere Aktion: „Die Torjägerkanone für alle“. In dieser Saison werden bei den Männern erstmals die besten Torjäger von der dritten bis zur elften Liga sowie bei den Frauen die treffsichersten Stürmerinnen bis zur siebten Liga offiziell mit der Torjägerkanone prämiert. Doch die besten Torschützen aus Gelsenkirchener Vereinen sind in ihren jeweiligen Ligen noch meilenweit von der Spitze entfernt.