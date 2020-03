Fußball-A-Kreisligist ETuS Bismarck hat dank Winter-Neuzugang Mirko Popiol einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Staffel zwei gefeiert und seine Sieglos-Serie beendet. Die Eisenbahner entschieden am Donnerstagabend das Nachholspiel bei der SG Eintracht 07/12 mit 1:0 für sich und holten den ersten Dreier seit Mitte Oktober. Dadurch sprangen die Bismarcker auf Rang zehn und vergrößerten den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf beruhigende elf Zähler.

Im Südstadion erzielten die Gäste schon in der dritten Minute das Tor des Tages. Und das war eine Co-Produktion zweier Neuzugänge, die im Winter von der Spvgg Erle 19 II gekommen waren: Nico Brieger flankte in Richtung des zweiten Pfostens, wo Mirko Popiol goldrichtig stand und zum 1:0 einschob. An der defensiven Ausrichtung der SGE änderte der frühe Rückstand allerdings nichts: "Eintracht stand in der ersten Halbzeit sehr tief und hat auf Konter gelauert. Wir hatten das Spiel meistens gut im Griff", berichtete ETuS-Trainer Lothar Brieger. Nur zweimal musste Gäste-Torwart Berkan Catak, der den verletzten Stammkeeper Hadi Khodr vertrat, eingreifen. Auf der anderen Seite hatte Mohamed El Hamdaouji aus fünf Metern die große Gelegenheit auf das 2:0, doch er scheiterte an SGE-Schlussmann Linus Bollmann.

ETuS verpasst die Vorentscheidung

Im zweiten Abschnitt wendeten sich jedoch die Kräfteverhältnisse: "Eintracht hat deutlich mehr Druck gemacht und uns mit vielen Bällen in die Tiefe in die Bredouille gebracht", sagte Lothar Brieger. Der Coach konnte sich in dieser Phase aber erneut auf seinen Keeper Berkan Catak verlassen. "Er hat immer Ruhe ausgestrahlt und uns mit einigen Paraden im Spiel gehalten", lobte er. Mit der Einwechslung von André Dieckmann und den dadurch bedingten taktischen Umstellungen bewies Lothar Brieger aber ein glückliches Händchen: "Danach haben wir wieder deutlich weniger zugelassen und hatten selbst sogar noch drei, vier Möglichkeiten, um auf 2:0 zu erhöhen. Da wir die aber nicht genutzt haben, mussten wir zum Schluss noch einmal zittern."

Zum Ausgleich reichte es für den Tabellenelften aber nicht mehr. Sehr zur Freude von Lothar Brieger, der nach dem Erfolgserlebnis zufrieden feststellte: "Im Vergleich zum 1:3 gegen Union Neustadt vom vergangenen Sonntag war das eine klare Leistungssteigerung, die in der Form nicht zu erwarten war. Wir waren endlich wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff und haben uns mehr Chancen erarbeitet. Der Sieg ist deshalb insgesamt verdient."