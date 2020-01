Schalke Wegen einer ausgekugelten Schulter war der Verteidiger am Sonntag ins Krankenhaus gekommen. Am Montag folgte aber eine noch schlimmere Diagnose.

Mirko Zedler von Erle 19 schwerer verletzt als angenommen

Bittere Nachrichten für Fußball-A-Ligist Spvgg Erle 19 und deren Spieler Mirko Zedler: Wie erste Untersuchungen im Krankenhaus am Montag ergaben, hat sich der Verteidiger der Veilchen am Sonntag bei der Endrunde der Gelsenkirchener Hallenkreismeisterschaften schwerer verletzt als ursprünglich angenommen. Nachdem der 28-Jährige in der Partie gegen YEG Hassel nach einem Zweikampf mit Mesut Özkaya unter lautem Aufschrei zu Boden gegangen war, hatten die Ersthelfer zunächst eine ausgekugelte Schulter diagnostiziert. Die Ärzte im Krankenhaus stellten bei der genaueren Behandlung darüber hinaus nun jedoch auch Sehnen-, Bänder-, Kapsel-, und Muskelbündelrisse fest. Zudem sei ein Stück des Gelenkknochens abgebrochen.

Bis am Mittwoch die weitere Untersuchung beginnt, durfte Mirko Zedler das Krankenhaus vorübergehend verlassen. "Momentan tut natürlich jede Bewegung weh. Ich hatte aber noch ein wenig Glück, dass es die rechte Schulter ist. Da ich Linkshänder bin, kann ich alles auch mit links machen", erzählt er. "Die Ärzte werden am Donnerstag oder Freitag bei einer Spiegelung der Schulter schauen, was genau operativ behandelt werden muss und wo es auch konservativ geht."

Wie ein kurzes Video der Szene zeigt, kugelte sich Mirko Zedler die Schulter bereits vor dem Aufprall auf den Boden und ohne unfaire Einwirkung von Gegenspieler Mesut Özkaya aus. Mirko Zedler betont daher: "Das war ein unglücklicher Zweikampf, so etwas passiert mal. Ich selbst bin auf dem Platz auch kein Kind von Traurigkeit. Ich mache Mesut keinen Vorwurf."

Statt mit dem Schicksal zu hadern, gibt sich der Leistungsträger der Erler gewohnt kämpferisch: "Der Oberarzt meinte, dass der Arm nun mindestens für acht bis zwölf Wochen stillgelegt wird. So lange muss ich auf jeden Fall pausieren. Ich hoffe aber, dass ich zum Aufstiegsspiel wieder fit bin." Das findet in der Woche nach dem letzten Spieltag, der am 24. Mai steigt, zwischen den Spitzenreitern der beiden Kreisliga-A-Staffeln statt. Um da auch mitzumischen, müssen die 19er allerdings ihre Tabellenführung in der Staffel eins bis zum Schluss verteidigen. Auf Mikro Zedlers Unterstützung können sie dabei zählen: "Ich werde alles dafür tun, dass wir Meister werden. Auch neben dem Platz."