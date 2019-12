Misslungene Premiere des SV Horst 08 auf neuem Geläuf

Keine gelungene Premiere für den SV Horst 08 auf dem neuen Kunstrasen am Schollbruch: Die Schwarz-Weißen verloren in der Fußball-Landesliga gegen den starken Aufsteiger IG Bönen-Fußball mit 1:2 und rückten wieder näher an die Abstiegszone heran. „Aufgrund der zweiten Halbzeit und insbesondere wegen der letzten 25 Minuten wäre ein Remis verdient gewesen“, meinte 08-Trainer Jens Grembowietz. „Das 2:2 lag in der Luft. Aber es wollte einfach nicht fallen.“

Die drei Treffer dieser Partie fielen bereits in der ersten Hälfte. Nach sechs Minuten netzte der Gast aus Bönen nach einem abgerutschten Freistoß das erste Mal ein. „Ein unglückliches Gegentor, das wehtat“, sagte Jens Grembowietz. Aber sein Team ließ sich dadurch nicht einschüchtern. Neun Minuten danach war Ali Serhan mit dem Kopf zur Stelle, um nach einer Ecke von Baris Aydin zum 1:1 auszugleichen.

Okan Isleyen sieht die Rote Karte

Kurz vor Pause schlugen die spielstarken Bönener ein weiteres Mal zu, auch dank der Mithilfe der Horster, die nach einem eigenen Einwurf in einen Konter liefen. Dieses Gegentor nannte Jens Grembowietz „mega-ärgerlich, weil es absolut vermeidbar war“.

Solche Schnitzer passierten im zweiten Durchgang nicht mehr, aber trotz einer deutlichen Steigerung konnten die Gastgeber am Ergebnis nichts mehr ändern. Mit Leidenschaft und Kampfkraft versuchten sie, die fußballerischen Vorteile des Gastes wettzumachen. Ohne Erfolg. In der turbulenten Schlussphase mussten die Horster und auch die Bönener jeweils einen Nackenschlag hinnehmen. Okan Isleyen von Null-Acht und auch ein Gäste-Akteur sahen nach einem Gerangel berechtigt die Rote Karte (90.).

Tore: 0:1 Michael Oscislawski (7.), 1:1 Ali Serhan (15.), 1:2 Ercan Taymaz (42.).

SV Horst 08: Kurt, Köppen (57. M. Bouachria), Köstekci, Serhan, Roith, Berberoglu, Hoffmann, Aydin, O. Isleyen, Lantermann, Seidel.