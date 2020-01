Nach dem Gelsencup: Die Black Miners büffeln Taktik

Für Vignaesh Sankaran war der Gelsencup 2020 eine willkommene Abwechslung. Der Trainer der Black Miners Gelsenkirchen nutzte die Gelegenheit, sich beim Hallen-Cricket-Turnier die Spiele seiner Mannschaft aus erhöhter Position anzuschauen. „Auf der Tribüne hat man einen besseren Überblick, als wenn man direkt am Spielfeld steht“, sagt Sankaran. Während Wali Muhammad Kesrkhil & Co. also um Punkte kämpften, schaute der Black Miners-Coach in der Sporthalle an der Mühlbachstraße genau hin, was gut läuft und was weniger gut klappt.

Die Black Miners wurden beim Turnier mit acht Mannschaften Dritter. „Damit“, bilanziert Vignaesh Sankaran, „bin ich zufrieden. Wir haben eine insgesamt gute Leistung gezeigt und beim Unentschieden gegen den Turnier-Zweiten Köln in unserer Gruppe ein starkes Spiel abgeliefert.“

Tribünen-Blick: Vignaesh Sankaran beobachtet das Spiel seiner Mannschaft mit Argusaugen. Foto: FotO: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Etwas überraschend setzte sich das Team des Moerser CC, der in der Regionalliga spielt, beim Gelsencup 2020 durch. „Die Moerser hatten wir im Vorfeld nicht unbedingt als Favoriten auf dem Zettel, aber sie spielen in der Halle sehr stark und werden sicherlich ihren Weg machen. Das ist eine Mannschaft mit guter Perspektive, allerdings ist das Cricket-Spiel draußen etwas anders“, sagt der Black Miners-Coach.

Für Vignaesh Sankaran kam es nicht in erster Linie auf Ergebnisse und Erfolge an, sondern vor allem darauf, wie sich seine unerfahrenen Spielern beim Turnier schlagen. „Das Talent, die Skills und die Leistung sind bei uns wirklich gut, da habe ich viele positive Dinge gesehen“, fasst der frühere Dresdner zusammen, „aber wir müssen uns auch noch in einigen Punkten verbessern.“ Und wo soll das genau sein? Sankaran: „Wir müssen uns jetzt intensiv mit der Taktik beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir in einigen Situationen noch cleverer und sicherer werden.“

Ex-Nationalspieler nur auf der Bank

Nicht zum Einsatz kam beim Indoor-Turnier der aus Köln verpflichtete Miners-Neuzugang Satya Srinivas. Der ehemalige deutsche Nationalspieler fungierte in der Halle als eine Art Co-Trainer und überließ den unerfahrenen Spielern das Feld. Chefcoach Sankaran: „Satya ist bei uns schon gut integriert. Er wird in der Bundesliga-Saison, die ab April startet, natürlich für uns spielen und mit seiner Erfahrung enorm wertvoll werden.“ Als Kapitän führt Swapnil Varhade die Black Miners erneut auf das Spielfeld. „Es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern. Swapnil hat das in der letzten Saison gut gemacht. Er hat in Indien in der Profiliga Cricket gespielt und promoviert zurzeit an der Bochumer Ruhr Universität. Swapnil ist ein guter Typ, der die Mannschaft zusammenhält“, lobt Vignaesh Sankaran.

In den nächsten Wochen stehen für die Black Miners einige Testspiele an. „In Planung ist eine Begegnung gegen ein Frankfurter Team und ein Spiel in den Niederlanden“, sagt Sankaran, der aktuell auch mit der Gründung einer Frauen-Mannschaft beschäftigt ist: „Im Moment bin ich auch dafür zuständig. Als Bundesligist muss man gewisse Anforderungen erfüllen. Der Aufbau eines Frauen-Teams gehört dazu.“ Bisher gestaltet sich das Vorhaben allerdings noch knifflig.