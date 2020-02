Die Folgen der Gelb-Roten Karte, die er am vergangenen Sonntag beim 3:0-Sieg seines Teams in der Fußball-A-Junioren-Bundesliga gegen RW Oberhausen erhielt, bekommt Trainer Norbert Elgert an diesem Samstag zu spüren. Im Auswärtsspiel beim MSV Duisburg (11 Uhr, Westender Straße) darf er die U19 des FC Schalke 04 nicht wie gewohnt coachen. Der 63-Jährige empfindet diese Maßnahme als „Berufsverbot für einen Tag.“ Und er fügt hinzu: „Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Gelb-Rot nicht gerechtfertigt war.“

Norbert Elgert möchte die Thematik Platzverweis aber nicht zu hoch hängen. „Es ist immer noch ein Spielerspiel“, sagt er und relativiert seine eigene Bedeutung: „Ich habe in der A-Junioren-Bundesliga noch keine Torvorlage gegeben und auch noch keinen einzigen Treffer erzielt.“ Das letzte Tor, das er erzielt hat, datiert nach seiner Erinnerung aus dem vergangenen Jahrtausend – damals als Spielertrainer des SV Schermbeck.

Takyi und Eppers an der Seitenlinie

Das Coaching liegt an diesem Samstag in den Händen seiner beiden Assistenten Charles Takyi und Michael Eppers. Norbert Elgert vertraut ihnen voll und ganz: „Sie haben ihre Qualitäten und ihre Erfahrungen.“ Aber in erster Linie ist sowieso die Mannschaft gefordert. Vor dem ersten Auswärtsspiel nach der 0:4-Niederlage in Leverkusen betont Norbert Elgert: „Die erste Reaktion war mit dem 3:0 gegen RWO gut, jetzt bin ich gespannt auf die zweite.“

Der MSV Duisburg ist als Tabellenzehnter noch nicht aller Abstiegssorgen ledig, aber nach einigen guten Ergebnissen, beispielsweise einem 4:1-Sieg gegen Leverkusen, ist er auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. „Es ist ein Derby“, sagt Norbert Elgert. „Der MSV ist eine defensivstarke Mannschaft, die sehr systemvariabel agiert. Die Aufgabe wird ähnlich schwer wie gegen Oberhausen.“

Den Schalkern fehlen nach wie vor Can Bozdogan (Knie) und René Biskup (Verletzung am Sprunggelenk), der das einzige Tor im Hinspiel erzielte. Yannic Lenze und Vasilios Pavlidis haben das Training wieder aufgenommen und werden wohl wieder zum Kader gehören. Der Einsatz von Malick Thiaw ist fraglich.