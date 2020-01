Nur Jerome Juskowiak trifft für den Erler SV 08 in Deuten

Der Erler SV 08, die SSV Buer II und Westfalia Buer werden ihre letzten Testspiele in keiner guten Erinnerung behalten. Sie kassierten deutliche Niederlagen. Auch Beckhausen 05 verlor.





RW Deuten – Erler SV 086:1

Bezirksliga-Spitzenreiter Erler SV 08 musste nach dem 1:6 beim SV Rot-Weiß Deuten neidlos anerkennen, dass ihm noch einiges fehlt, um mit dem Landesliga-Dritten mithalten zu können. „Die Deutener waren gut organisiert, sie haben ihre Tore gut rausgespielt“, meinte ESV-Trainer Hartmut Scholz. „Der Klassenunterschied war nicht zu übersehen.“

Trotz der sechs Gegentreffer in der achten, 33., 55., 61., 66. und 90. Minute war Hartmut Scholz mit der Defensivarbeit seines Teams zufriedener als vier Tage zuvor nach dem 8:2 in Osterfeld. „Das war schon viel konzentrierter“, merkte er an. „Ich habe gute Erkenntnisse gewinnen können.“ Das einzige Tor für sein Team erzielte Jerome Juskowiak zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (24.).





Middelich-Resse – SSV Buer II5:1

Die Gäste aus Buer mussten ihrem aufgrund von Verletzungen und Krankheiten entstandenen personellen Engpass Tribut zollen. „Für uns war dieses Testspiel eine zusätzliche Trainingseinheit“, relativierte Trainer René Dijkstra. Er war nach der 1:5-Niederlage bei der Spvgg. Middelich-Resse aber auch mit der Einstellung seiner Jungs nicht zufrieden. „Der Wille hat nicht gestimmt“, klagte er. Sein Team ging durch Joel Burmann mit 1:0 in Führung (7.). Danach traf nur noch der Gastgeber, und zwar durch Mark-André Heinrich (7., 10.), Miguel Dreher (23., 43.) und René Heinrich (78.).







SSC Recklingh. – Westf. Buer7:1

Westfalia Buer scheint schweren Zeiten entgegenzugehen. Erneut gab es eine deftige Abreibung von einem Gegner, der in einer niedrigeren Klasse spielt, diesmal mit 1:7 beim SSC Recklinghausen aus der Kreisliga B, dem es nicht schwer gemacht wurde, Gäste-Torhüter Christian Lewald in der neunten, 29., 49., 73., 76., 80. und 89. Minute zu überwinden. Das Ehrentor für Westfalia erzielte Fatih Karamis kurz vor der Pause zum 1:2.





SC Marl-Hamm – Beckhausen1:0

Die Beckhausener trafen in dem Duell zweier Kreisliga-A-Mannschaften auf den erwartet starken Gegner. Das Tor des Tages fiel nach einer Stunde.