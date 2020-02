„Pfeil“ Erle gibt es nicht mehr

Als sich acht Mitglieder des RSV „Pfeil“ Erle am vergangenen Sonntag im Restaurant Mykonos trafen, war der Anlass aus ihrer Sicht ein sehr trauriger. Denn auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung gab es nur einen Tagesordnungspunkt: Die Auflösung dieses Radsportvereins, der weit über die Stadtgrenzen hinaus über Jahrzehnte einen ausgezeichneten Ruf genoss.

Am 26. Oktober 1952 gegründet, holten Radsportler wie Rolf Waschelewski, Birgit Strecke oder Thomas Puzicha nicht nur Deutsche und NRW-Meistertitel nach Erle, sondern der Club veranstaltete auch weit über 100 Rennen nationaler und internationaler Couleur, an denen Olympiasieger, Welt- und Europameister teilnahmen.

Motor dieser Entwicklung war der mittlerweile 83-Jährige Hubert Rosiejak, der in seiner Person alles vereinigte, was sich ein Amateurverein wünscht: Hohe Sachkompetenz, leidenschaftliches Engagement sowie einen Humor, den alle Zuschauer liebten, die das Gründungsmitglied des RSV „Pfeil“ Erle bei unzähligen Moderationen von Radrennen live erlebten.

„Hubert ist eine Legende. Was er für unseren Verein geleistet hat, lässt sich nicht in Worte fassen“, sagte Geschäftsführer Franz-Josef Gurski, selbst über 40 Jahre in den verschiedensten Funktionen für den Verein aktiv.

Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Auch die Erler leiden darunter, dass die Zahl der ehrenamtlichen Personen immer kleiner wurde. Jugendliche Mitglieder hatte „Pfeil“ Erle zuletzt gar keine mehr. Dass nur acht Mitglieder der Einladung folgten, war bezeichnend. Darunter war übrigens der ehemalige Schalker Stadionsprecher Bernd Scheffler, der 57 Jahre Mitglied bei „Pfeil“ Erle war und selbst erfolgreich Rennen fuhr.

Hubert Rosiejak war 31 Jahre Vorsitzender des RSV „Pfeil“ Erle

Hubert Rosiejak trifft das Aus für „seinen“ Verein besonders. „Glauben Sie mir, wenn ich jünger wäre, würde ich wieder einsteigen. Aber das macht keinen Sinn“, so die Radsportlegende, die insgesamt 31 Jahre Vorsitzender von „Pfeil“ Erle war und 2005 zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde.

Schon mit 16 Jahren begann Rosiejak seine einzigartige Funktionärslaufbahn als Schriftführer bei „Pfeil“ Erle. Als späterer Zweirad Großhandels-Kaufmann von Peugeot war er mit dem Radsport auch beruflich verbunden. Ein Höhepunkt seiner Laufbahn war die Teilnahme an den Olympischen Spielen in München 1972 als Sprecher bei den Radsportwettbewerben. Von seinen unzähligen Ehrungen sei an dieser Stelle nur das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erwähnt.

Doch die Hochzeiten des Radsports, die Rosiejak erlebte und mitgestaltete, sind in einigen Bereichen längst vorbei. Die einst beliebten Radtouristikfahrten sind in Nordrhein-Westfalen auf dem Rückzug. Mountainbike- und BMX-Rennen haben diese abgelöst. „Vielleicht haben wir einen Trend verschlafen, aber mit unseren wenigen Mitgliedern hatten wir keine Chance“, betont Gurski.

Selbst konnten die Erler in den vergangenen Jahren keine Radtouristikfahren mehr durchführen, weil eben das Personal fehlte und somit die Sicherheit der Teilnehmer bei der Überquerung von Straßen ohne Ampeln nicht mehr gewährleistet war.

Bei aller Wehmut über die Auslösung ihres Vereins wollen die bis zuletzt verbliebenen Mitglieder den Kontakt halten und sich weiter regelmäßig treffen. Ein Wiedersehen mit Hubert Rosiejak sei bereits in der Planung, so Gurski. Schließlich kann die Erinnerung an viele schöne Erlebnisse mit dem Radsport den Erlern keiner nehmen.