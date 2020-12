Presse: Das nächste Kapitel von Schalker Pech und Unvermögen

Gelsenkirchen. Der Schockmoment wegen Mark Uth dominiert die Berichterstattung zu Schalkes 2:2 in Augsburg. Dort ist die Rede von der Rettung vor einer Blamage.

Der Titel, den Frank Leszinski für seinen Kommentar nach dem 2:2 beim FC Augsburg, dem 27. Bundesliga-Spiel in Serie ohne Sieg, in den Ruhr-Nachrichten gewählt hat, lautet: „Warum Schalke 04 dem Abstieg wieder ein Stückchen nähergerückt ist.“ So schlimm der frühe Ausfall von Mark Uth gewesen sei, habe der Spielverlauf einmal mehr bewiesen, welch große Abstiegssorgen sich der Verein machen müsse.

„Denn wer es nicht schafft, in über 30 Minuten Überzahl eine 2:1-Führung gegen einen so arg limitierten Gegner wie den FC Augsburg über die Zeit zu bringen, dem steht sportlich das Wasser längst bis zum Hals“, heißt es. „Dass der Augsburger Ausgleich in der Nachspielzeit nicht etwa mit der Brechstange erzielt, sondern auch noch herausgespielt wurde, ist ein weiteres Alarmzeichen für die desolate Verfassung einer Schalker Mannschaft, die in Augsburg außer viel Kampf und Einsatz zu wenig zu bieten hatte.“

Turbulenter und tragischer Schalke-Sonntag in Augsburg

Klar: Der fürchterliche Sturz von Mark Uth dominiert die Berichterstattung nach dem vierten Saisonpunkt der Königsblauen im elften Spiel. „Es ist viel geschrieben und gesprochen worden über das Unglück, das den FC Schalke 04 in diesem Jahr ereilt, über viele Niederlagen und wenige Siege auf dem Fußballplatz“, steht in der Süddeutschen Zeitung. „Aber der Sonntag in Augsburg wird wohl als ein besonders turbulenter und tragischer in die Chronik dieser Saison eingehen.“

Sebastian Fischer schreibt weiter: „Schalke 04 hat auch das 27. Spiel in Serie nicht gewonnen, sondern 2:2 gespielt. Den Schalker Sieg verhinderte ein Tor von Augsburgs Marco Richter in der dritten Minute der Nachspielzeit, es war das nächste Kapitel von Schalker Pech und Unvermögen. Aber das war nicht die wichtigste Nachricht des Tages. Das waren jene Worte, die der Klub kurz nach dem Spiel verschickte: Mark Uth, 29, habe eine Gehirnerschütterung erlitten und bleibe über Nacht im Krankenhaus.“

Kommen die Schalker mit dem Druck klar – oder zerbrechen sie daran?

Es ist aber auch – und das liegt wohl an der Betrachtung –, dass dieses 2:2 für den Bundesliga-Tabellenletzten aus Gelsenkirchener ein Mutmacher sein könnte. „Wenn das Team allerdings so weitermacht und trotz der weiterhin hohen Fehlerzahl alles in die Waagschale wirft, ist der erste Dreier nur noch eine Frage der Zeit“, schreibt Stefan Bröhl in seiner Schalke-Kolumne beim News­portal Tag 24. „Zugegeben: Von der haben die Knappen nicht mehr viel. Denn dass die Mannschaft von Trainer Manuel Baum (41) trotz nur vier Punkten aus elf Spielen und einem erschütternden Torverhältnis von 8:33 noch immer in Schlagdistanz zu Platz 16 liegt, hat ausschließlich mit dem schwachen Abschneiden von Mainz 05 und Arminia Bielefeld zu tun. (...) Dass der Einsatz und Kampf mittlerweile stimmen, ist ein erster und entscheidender Schritt in die richtige Richtung.“

Weiter heißt es: „Wenn die Knappen nun noch stabiler stehen und die defensiven Unaufmerksamkeiten weiter reduzieren, ist die baldige Trendwende möglich. Doch es stellt sich die Frage, ob Schalkes verunsichertes Team mit dem großen Druck, der in den kommenden Begegnungen auf ihm lastet, klarkommen kann oder daran zerbricht.“

Eine Schlagzeile der Augsburger Allgemeinen zeigt, wie es um den FC Schalke 04 aktuell bestellt ist. „Marco Richter rettet den FCA vor der Blamage“, lautet diese. Hätte der FC Augsburg das Spiel am Sonntag mit 1:2 verloren, wäre es wohlgemerkt eine Blamage für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich gewesen. „Lange Zeit sah es danach aus“, schreibt Robert Götz, „dass Schalke 04 in Augsburg seine Erfolglosserie beenden und den ersten Sieg nach 26 Spielen einfahren könnte. Doch die Einwechselspieler, vor allem Marco Richter, retteten den FCA beim am Ende gerechten 2:2 (1:0) vor dieser Blamage.“ (AHa)