Pro A und Pro B: Basketball in der 2. Bundesliga fällt aus

Der Basketball wird am Wochenende sowohl in der Pro A als auch in der Pro B der 2. Bundesliga ruhen.

Köln. Die 2. Basketball-Bundesliga lässt den 30. Spieltag in der Pro A sowie die Play-offs und die Play-down in der Pro B am Wochenende ausfallen.

Die 2. Basketball-Bundesliga hat auf die Coronavirus-Entwicklung reagiert und am Mittwochabend bekanntgeben, dass es am kommenden Wochenende keine Partien geben wird. Das bedeutet, dass in der Pro A der komplette 30. Spieltag sowie in der Pro B die Play-offs und die Play-downs ausfallen werden.

So haben die Basketballer des FC Schalke 04, nachdem sie ihren Rückstand auf das rettende Pro-A-Ufer dank ihres 98:91-Sieges im Kellerduell über die PS Karlsruhe Lions am Mittwochabend auf zwei Punkte reduziert und nach dem 74:78 im Hinspiel den Vorteil des besseren direkten Vergleichs haben, am Sonntag frei. Ab 17 Uhr hätten sie in der Krollmann-Arena bei Phoenix Hagen antreten müssen.

VfL Sparkassen Stars Bochum müssen nicht nach Baunach reisen

Für die beiden Pro-B-Teams unseres Verbreitungsgebietes bedeutet dies, dass sie zu ihrem ersten Play-off-Achtelfinalspiel (Best-of-Three-Modus) am kommenden Wochenende nicht anzutreten brauchen: Die VfL Sparkassen Stars Bochum, deren Partie für Samstag ab 20.30 Uhr vorgesehen war, müssen nicht nach Oberfranken zu den Baunach Young Pikes reisen und die EN Baskets Schwelm nicht auf die Orange-Academy aus Ulm warten. Diese Partie hätte am Samstag um 19.30 Uhr in der Schwelmer Dreifeldhalle beginnen sollen.

Die Erklärung der 2. Basketball-Bundesliga im Wortlaut:

„Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Tagen und der deutlichen Verschärfungen der Gesundheitsämter und Behörden in Bezug auf Veranstaltungen mit Zuschauern sieht die Liga eine massive Ungleichheit bei der Austragung der Spiele. Zudem steht für die Liga die Gesundheit der Spieler, Trainer, Vereinsverantwortlichen und nicht zuletzt der Fans an oberster Stelle. Die deutlichen Einschränkungen in Bezug auf die Zuschauer bei der Austragung der Spiele führen bei einem Großteil der Vereine zu finanziellen Gegebenheiten, die die Liga gemeinsam mit den Vereinen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der kommenden Woche bewerten wird.“

Weiter heißt es: „Um die Gesundheit aller Beteiligten nicht zu gefährden, hat die Liga nach intensiver Beratung entschieden, den 30. Spieltag in der Pro A sowie die Play-off- und Play-down-Spiele in der Pro B am kommenden Wochenende auszusetzen. Die Liga wird sich gemeinsam mit den Vereinen in der kommenden Woche in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über den weiteren Saisonverlauf beraten und abstimmen.“ (AHa)