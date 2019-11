Punktverlust für Grüner Tisch Buer

Der Billard-Club Grüner Tisch Buer kam in der 2. Dreiband-Bundesliga Nord gegen den BC Fuhlenbrock nicht über ein 4:4 hinaus und rutschte mit nun 14 Punkten auf den vierten Platz ab. Trotz des besten Mannschaftsdurchschnitts der Saison von 1,243 reichte es nur zum Punkt, weil der Gast aus Bottrop mit 1,260 ebenfalls Bestleistung spielte.

Gegen Fuhlenbrock führte GT Buer bereits mit 4:0 nach Siegen von Stefan Hetzel (1,250) und Norbert Ohagen (1,176). Doch Markus Galla zog knapp gegen Markus Wirgs den Kürzeren. Und Stefan Galla musste sich trotz 1,687 Durchschnitt dem belgischen Weltklassespieler Roland Forthomme geschlagen geben.

„Stefan und Norbert haben sehr ordentlich gespielt und die gute Form der vergangenen Partien mitgenommen. Markus hat leider gegen einen sehr gut spielenden Wirgs verloren. Schade, weil er knapp dran war. Ich habe zwar ordentlich gespielt, war aber chancenlos gegen Forthomme“, sagte Stefan Galla anschließend. „Jetzt sind wir erstmal wieder fünf Punkte hinter der Spitze und wir müssen wieder hinterherrennen. Was positiv ist, dass wir alle im Moment eine gute Form haben und noch elf Partien zu spielen sind. Mit vielen Heimspielen in der Rückrunde. Wir haben also alles noch in der eigenen Hand.“

Paarungen: Stefan Galla - Roland Forthomme 27:40 (16), Markus Galla - Markus Wirgs 36:40 (33), Stefan Hetzel - Josef Richter 40:33 (32), Norbert Ohagen - Thomas Kerl 40:32 (34).