Gelsenkirchen. In der Kreisliga A1 will Erle 19 nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Wochenende nun am kommenden Sonntag wieder in die Spur finden.

Nach dem Ende der Siegesserie, die in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A saisonübergreifend 31 Spiele hielt, sorgt sich Trainer Rainer Sowa vom Spitzenreiter Spvgg Erle 19 um die Form seiner Mannschaft. „Es fehlt noch einiges, um dorthin zu kommen, wo wir vor der Winterpause waren“, sagt er vor dem Spiel beim Tabellen-13. Adler Ellinghorst, der sich seit dem Amtsantritt des auch in Gelsenkirchen bekannten Trainers André Marcussen gut entwickelt hat. Einen Erler 9:0-Sieg wie im Hinspiel dürfte es diesmal nicht geben.

Bei nur noch vier Punkten Rückstand auf die Erler Veilchen wittert F.S.M. Gladbeck neue Morgenluft im Titelkampf. Eine Woche vor dem direkten Duell an der Oststraße wollen sich die Braucker auch von Gençlerbirliği Resse nicht aufhalten lassen. Der Tabellendritte Beckhausen 05 dürfte sich hingegen nach dem überraschenden 0:1 in Grafenwald aus dem Rennen verabschiedet haben. An diesem Sonntag steht er auch gegen den erstarkten BV Horst-Süd vor keiner einfachen Aufgabe.

Im Tabellenkeller müssen die Gelsenkirchener am heftigsten um die SSV Buer II und um Westfalia Buer bangen. Für beide Mannschaften läuft es schon seit längerem nicht mehr nach Wunsch. „Wir wussten, dass die Saison schwierig wird. Aber die Mannschaft hat die Qualität, um sich auch diesmal wieder zu retten“, behauptet Trainer René Dijkstra von SSV II vor der Partie beim SC Schaffrath. Westfalia hat den VfB Kirchhellen II zu Gast. Außerdem spielen: Eintracht Erle gegen Horst 59 sowie YEG Hassel II gegen VfL Grafenwald.

Die drei Spitzenteams spielen zuhause

Die SG Eintracht 07/12 steht in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A vor einer englischen Woche und braucht den Stadtteil Ückendorf dabei nicht zu verlassen. Das Team von Trainer Thorsten Schnürpel absolviert am Sonntag das Heimspiel gegen DJK TuS Rott­hausen, holt am Donnerstag die Partie gegen ETuS Bismarck nach und fiebert zudem dem Derby am Sonntag in einer Woche beim ETuS Gelsenkirchen entgegen.

Mit einem erfolgreichen Abschneiden in diesen drei Begegnungen könnte die SGE die Kluft zu den einstelligen Tabellenplätzen verringern. Den Meistertitel wird sie aber natürlich nicht mehr verteidigen können. Um die Nachfolge bewerben sich drei Teams, allen voran der SV Hessler 06, der seine gute Frühform beim 5:0 in Bismarck auch auf eigenem Platz gegen den Vorjahres-Vizemeister Adler Feldmark untermauern möchte.

Die beiden Verfolger treten ebenfalls zu Hause an, wobei besonders DJK Blau-Weiß gefordert wird. Der Tabellendritte empfängt den sechs Punkte schlechteren Nachbarn Firtinaspor. SSV/FCA Rotthausen sollte es gegen das Schlusslicht Middelich-Resse einfacher haben. Außerdem spielen: Arminia Ückendorf gegen Preußen Sutum, Resse 08 gegen ETuS Gelsenkirchen sowie Union Neustadt gegen ETuS Bismarck. Westfalia 04 II ist spielfrei.