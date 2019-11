Resses Conradi: Druck haben sich die Jungs selbst auferlegt

Resse. Viktoria Resse, der Tabellenvorletzte der Fußball-Landesliga, trifft auf die DJK Wattenscheid, die zuletzt dreimal in Folge gewonnen hat.

Nach einer dreiwöchigen Pause greift Viktoria Resse an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga wieder ins Geschehen ein. Die Gelb-Schwarzen haben ab 14.30 Uhr die zuletzt sehr starke DJK Wattenscheid zu Gast am Emscherbruch. Die Ausgangslage ist nach der unfreiwilligen Unterbrechung nicht besser geworden für die Resser. Als Tabellenvorletzter liegen sie drei Punkte hinter dem Relegationsplatz und einen weiteren hinter dem rettenden Ufer.