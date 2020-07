Riesen-Staffel: 21 Gegner warten auf U 23 des FC Schalke 04

21 Gegen warten in der neuen Regionalliga-Saison auf die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 und Trainer Torsten Fröhling.

Gelsenkirchen. Nach dem Aufstieg des SC Verl und dem Abstieg des SC Preußen Münster ist die Zusammensetzung der Fußball-Regionalliga West für 2020/21 klar.

Nach dem der SC Verl in der Relegation ge­gen den 1. FC Lokomotive Leipzig (2:2 und 1:1) den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat und der SC Preußen nach seiner 0:3-Niederlage vom Mittwochabend gegen den SV Meppen als Absteiger aus jener Klasse feststeht, ist klar, dass zur kommenden Saison 2020/21 insgesamt 22 Teams zur Fußball-Regionalliga West gehören werden – so viele wie noch nie.

Weil es wegen der Corona-Pandemie keine Absteiger geben wird, warten auf die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 in der neuen Saison 42 Spiele, in denen sie auf 16 bekannte und fünf neue Gegner treffen werden. Sechs dieser Vereine haben eine traditionsreiche Bundesliga-Vergangenheit.

Vier Aufsteiger kommenden aus den Oberligen

Im Einzelnen muss sich die Mannschaften von Trainer Torsten Fröhling, der beim ältesten Jahrgang der Knappenschmiede in seine dritte Saison gehen wird, auf folgende Kontrahenten einrichten: Absteiger SC Preußen Münster, den SV Rödinghausen, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, die U 21 des 1. FC Köln, Alemannia Aachen, die Sportfreunde Lotte, die U 23 von Borussia Mönchengladbach, die U 23 von Borussia Dortmund, den SC Fortuna Köln, die U 23 von Fortuna Düsseldorf, den Wuppertaler SV, den Bonner SC, den TuS Haltern, den SV Lippstadt 08, den SV Bergisch Gladbach 09, den VfB Homberg sowie die Aufsteiger FC Wegberg-Beeck (Oberliga Mittelrhein), SV Straelen (Oberliga Niederrhein), SC Wiedenbrück und Rot-Weiß Ahlen (beide Oberliga Westfalen).

„Über den Zeitpunkt des Saisonstarts 2020/21 und weitere wichtige Details“, teilt der Westdeutsche Fußball-Verband mit, „wird in den Gremien des WDFV intensiv beraten. Die Vereine sind in die Planungen eingebunden.“ Den Start der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit hat Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling für den 20. Juli (Montag) geplant. (AHa)