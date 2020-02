Sarho macht Schalkes Trainer Fröhling zumindest etwas froh

Eine gute Nachricht aus der Personalabteilung hat Torsten Fröhling dann doch zu vermelden. Nachdem der Trainer der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 die Liste mit den vier Langzeitverletzten abgearbeitet und zudem berichtet hat, dass auch Jason Ceka und Fatih Candan für das Regionalliga-Heimspiel am Samstag (14 Uhr) im Bottroper Jahnstadion gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf ausfallen werden, kommt er auf Umar Saho Sarho zu sprechen.

Der 19-Jährige plagte sich in den vergangenen Wochen mit einer Einblutung in den Adduktoren herum. „Umar ist zum Glück wieder fit und trainiert seit dieser Woche mit“, erzählt Torsten Fröhling, ehe er ankündigt: „Er wird am Samstag auch direkt im Kader stehen – damit wir zumindest alle 18 Plätze besetzt haben.“

Dass Umar Saho Sarho am Samstag auf der Ersatzbank des Jahnstadions Platz nimmt, hängt vor allem mit den beiden Ausfällen von Jason Ceka und Fatih Candan zusammen. Während Mittelfeldspieler Ceka wegen Krankheit passen muss, ist Angreifer Fatih Candan nach seiner Roten Karte aus dem jüngsten Heimspiel gegen den Bonner SC (2:0) für drei Spiele gesperrt worden. Vor dem Duell mit der einen Punkt hinter den Schalkern auf Rang 13 liegenden Fortuna ist Torsten Fröhling aber dennoch nicht bange. Und das liegt vor allem am Erfolgserlebnis aus der Vorwoche.

Hinspiel ging verloren

„Nach der schwierigen Vorbereitung und der Niederlage gegen Lippstadt war dieser Sieg enorm wichtig“, betont der Coach, dem vor allem die Spielart seiner Truppe gefiel. „Im Vergleich zur Lippstadt-Partie haben wir die nötigen vier, fünf Prozent mehr herausgeholt. Und wir haben endlich mal geschossen. Schönspielerei bringt nichts, es muss auch Ertrag geben“, erklärt der Coach und erinnert an den schönen Fernschuss von Janis Grimbergs zum 1:0.

Im Duell mit der Fortuna müsse seine Truppe nun nachlegen. Und sie hat darüber hinaus die Chance auf eine Revanche für die 1:2-Pleite aus dem Hinspiel. „Da haben wir verdient verloren. Düsseldorf hat uns vor allem in der ersten Hälfte durch das Tempospiel den Schneid abgekauft“, erinnert sich Torsten Fröhling, der auch sonst großen Respekt vor den Rheinländern hat: „Düsseldorf hat in Unterzahl ein 0:2 gegen Bonn aufgeholt und mit Kevin Hagemann einen starken Führungsspieler auf Linksaußen. In dem Spiel wird es darauf ankommen, wer die letzten Prozentpunkte aus sich herausholt.“