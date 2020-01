Altstadt. Bei den Königsspringen-Silvster-Open wurden Preisgelder in Höhe von 3000 Euro ausgeschüttet.

Schach: Tobias Jugelt verteidigt seinen Titel

Mit 90 Teilnehmern aus sechs Nationen ging die siebte Königsspringer-Silvester-Open der Schach-Abteilung des SC Hassel an vier Spieltagen über die Bühne. Auch für diese Auflage übernahm Oberbürgermeister Frank Baranowski die Schirmherrschaft.

Diesmal ging es um Preisgelder in Höhe von 3000 Euro. Wie in den vergangenen Turnieren wurden zu den sechs Hauptpreisen auch fünf Ratinggruppen mit je einem ersten und zweiten Platz sowie einem Seniorenpreis ausgeschüttet. Zudem wurde der Jugendpreis auf die Plätze eins bis drei ausgeweitet.

In sieben Runden spielte das Teilnehmerfeld, darunter auch 21 Jugendliche, um die begehrten Plätze. Nach der fünften Runde hatten nur Thomas Michalczak und Steven Baerwolf 4,5 Punkte, dicht gefolgt von acht Spielern mit vier Punkten. Die Spitzenpaarung in Runde sechs lautete also Michalczak gegen Baerwolf die ziemlich schnell im Remis endete. Bei den Verfolgern konnten sich nur Mikhail Zaitsev und Titelverteidiger Tobias Jugelt durchsetzen, die anderen remisierten gegeneinander.

Zur siebten und letzten Runde ging das Quartett Michalczak, Baerwolf, Zaitsev und Jugelt also mit jeweils fünf Zählern in die Endrunde. Von diesen gewann nur Tobias Jugelt mit den schwarzen Steinen auf Gewinn und wurde zum Schluss auch belohnt.

Durch den Sieg gewann der internationale Meister Tobias Jugelt (SK Bremen-Nord) als einziger mit sechs Punkten das Turnier. Mit jeweils 5,5 Punkten, nur durch die bessere Feinwertung getrennt, folgten Steven Baerwolf (SV Horst-Emscher), Mikhail Zaitsev (Bochumer SV), Marcel Quast (SC Gerthe-Werne), Janusz Koscielski (SV Wattenscheid) und Ralph Althoff vom SF Brakel. Als bester Teilnehmer des SC Hassel-Königsspringer konnte sich mit 4,5 Punkten Simon Hammerich auf Platz 18 behaupten.