Schalke 04 holt Talent Migel Wessel

Es ist erst ein paar Tage her, da steckten Schalkes Basketball-Trainer Alexander Osipovitch und Abteilungsleiter Tobias Steinert die Köpfe zusammen. „Ein Nachwuchsmann für Schalke 04, das wäre doch was“, grübelten die beiden. Kaum ausgesprochen, klopfte es sinnbildlich an der Kabinentür der Schalker Zweitliga-Basketballer.

Migel Wessel (18), der aus Marl stammt und zuletzt in Bremerhaven auf Korbjagd ging, wollte zurück ins Ruhrgebiet und zeigte Interesse an einem Engagement auf Schalke - und traf damit voll den Nerv von Steinert sowie Osipovitch. „Das war eine ganz besondere Energie im Kosmos, so etwas gibt es schon mal aus Zufall“, sagt der S04-Trainer mit einem kräftigen Augenzwinkern.

Heute Abend (20 Uhr/Sportzentrum Maspernplatz) beim Auswärtsspiel gegen die Uni Baskets Paderborn lernt Wessel erstmals die königsblauen Abläufe kennen. Kontakt zu den Teamkollegen hatte er schon, schließlich spielte der Shooting Guard, der es im Schnitt auf beachtliche 20 Punkte in der NBBL brachte, bereits im Training auf Schalke vor.

Foto: Bereit für Schalke: Migel Wessel. FotO: sk

„Migel ist ein selbstbewusster Spieler. Das schätze ich sehr. Wir nehmen ihn nicht nur als Trainingspartner mit dazu, sondern sehen sein Potenzial. Wir glauben, dass er das Zeug dazu hat, Einsatzminuten in der 2. Basketball Bundesliga ProA zu bekommen“, stellt Alexander Osipovitch fest. Das der gebürtige Weißrusse ein besonderes Faible für Nachwuchsspieler hat, macht den Einstieg für Migel Wessel relativ leicht. Osipovitch weiß, worauf es ankommt. Zunächst zusehen, lernen und entwickeln, dann bereit sein - und abliefern. „Wir wollen hier bei Schalke junge Spieler einbauen und entwickeln“, streicht Alexander Osipovitch heraus, „Miguel ist ein Junge mit viel Potenzial, mit viel Herz und mit einem guten Charakter. Er arbeitet sehr hart, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu 100 Prozent bereit für die ProA. Das ist aber kein Problem.“ Die Begründung liefert der Coach gleich hinterher: „Als junger Spieler fängst du ganz langsam an. Vielleicht kann Migel sich bei uns zum Allrounder entwickeln, wenn er noch etwas wächst.“

Dass sich mit Jordan Spencer ein Spieler nach England verabschiedet hat, kam für Osipovitch nicht überraschend. „Ich war darüber schon länger informiert. Wir haben zusammen mit Jordan und seinem Berater eine gute Lösung gefunden. Jordan Spencer wollte einfach wieder nach Hause, das muss man akzeptieren. Er hat sich bei uns ordentlich verabschiedet und beim wichtigen Sieg gegen Heidelberg auch gepunktet. Er hat sich korrekt verhalten. Wir werden für Jordan Spencer noch einen Spieler holen“, kündigt der Schalker Trainer an.

Sieg mit enormem Stellenwert

In Paderborn wird der potenzielle Neuzugang aber definitiv noch nicht dabei sein, vermutlich auch noch nicht im darauffolgenden Montagsspiel gegen die Artland Dragons. Bis zum 31. Januar können die Schalker ihren Kader noch aufpeppen, danach ist - ähnlich wie im Fußball - Schluss. So oder so glaubt Alexander Osipovitch an sein Team. „Meine Mannschaft hat zuletzt Charakter gezeigt, sie haben gut und hart trainiert, sich auch nach Rückschlägen nicht runterziehen lassen. Dass wir das letzte Spiel gewonnen haben, war für den Verein, meine Jungs und uns alle ganz wichtig.“

Osipovitch spricht zwar nicht von sich selbst, aber die Erleichterung ist ihm deutlich anzumerken. Für ihn war es der erste Sieg als Cheftrainer der Schalker Basketballer. Zu viel zurückblicken auf die fünf Spiele, die er zuvor mit den Königsblauen verloren hat, will er nicht. Osipovitch: „Natürlich werden wir analysieren und korrigieren, aber es geht immer nach vorne. Wir konzentrieren uns jetzt auf die nächste Aufgabe.“ In Paderborn.