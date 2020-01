Schalke-Angriff auf die Spitze beginnt ohne Kapitän Bozdogan

Norbert Elgert mag es nicht, wenn seine U-19-Fußballer unter Druck gesetzt werden und jemand sagt, dass die Mannschaft doch gewinnen müsse. „Wir müssen nicht“, sagt der Trainer des FC Schalke 04, „wir wollen gewinnen, und wir müssen alles geben.“

Wohl wissend, dass ein Sieg am Sonntag beim DSC Arminia Bielefeld auf dem Kunstrasenplatz der Schüco-Arena (11 Uhr) aber irgendwie doch eine Pflichtaufgabe ist, die sein Team lösen muss, um weiterhin vom Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft träumen zu dürfen, das für den Tabellensechsten der A-Junioren-Bundesliga aktuell fünf Punkte entfernt ist.

Bielefeld holt Sebastian Müller aus Köln

Der 63-jährige Schalker Fußball-Lehrer macht auch kein Geheimnis daraus, dass er mit dem Ziel in die zweite Saisonhälfte startet, den einen oder anderen Rang gutzumachen. „Da wäre es hilfreich, erfolgreich zu starten“, sagt er, betont aber auch gleich, dass die Bielefelder, die Tabellenneunte sind, alles andere als eine leichte Aufgabe werden. Zumal sie sich in der Winterpause die Nummer zwei der Torjäger-Liste vom 1. FC Köln an Land gezogen haben: Sebastian Müller. Der 18-Jährige hat schon 13-mal getroffen und ist ebenso wie sein neuer Teamkollege Jomaine Consbruch mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2023 ausgestattet. „Das wird“, sagt Norbert Elgert, „alles andere als einfach.“

Schalkes U-19-Trainer Norbert Elgert. Foto: Joachim Kleine-Büning

Nicht dabei sein wird in dieser Partie sowie auch bei den kommenden Aufgaben der Schalker Kapitän: Can Bozdogan. „Die Genesung läuft gut, und er kann eventuell schon bald mit dem Lauftraining anfangen“, erzählt Norbert Elgert. „Aber von Spielfähigkeit ist er noch ganz weit weg.“ Im Trainingslager der Profis hat sich der 18-Jährige Anfang Januar eine Bänderverletzung im Knie zugezogen.

„Er wird uns sehr, sehr fehlen, aber es ist nicht zu ändern“, sagt der Schalker U-19-Trainer, der sich sicher ist, dass Can Bozdogan demnächst eine weitere Möglichkeit erhalten wird, um bei den Profis reinzuschnuppern. „Für die kurze Zeit, die er dabei war, hat er das wirklich gut gemacht“, sagt Norbert Elgert.

Gute Schalker Ergebnisse in der Winterpause

Apropos Profis: Aktuell basteln Schalkes Verantwortliche daran, für die kommende Saison ein U-19-Team zusammenzustellen, das nicht einen so sehr großen Umbruch wie vor dieser Spielzeit verkraften muss. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Norbert Elgert, „wieder eine Mannschaft zu haben, die Perspektiv-Spieler hat und in der Liga in der Spitze mithalten kann.“ Klar: Er will 2020/21 mehr als 2019/20. Schließlich hat Norbert Elgert während dieser Saison nicht nur einmal die fehlende Qualität bemängelt und zum Beispiel nach dem Aus im DFB-Pokal der Junioren im Dezember beim FSV Mainz 05 davon gesprochen, dass die Knappenschmiede momentan nur Durchschnitt sei.

Mut für den Rest dieser Saison macht Norbert Elgert, dass seine Mannschaft in der Winterpause gute Ergebnisse erzielt hat. Obwohl sich der eine oder andere Spieler mit einer Grippe herumgeplagt und Einheiten verpasst hat. „Wir haben vor allem mal ein paar Tore gemacht“, sagt er. „Das war ja in der ersten Serie unser großes Manko.“