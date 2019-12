Schalke bangt vor dem Eisbären-Spiel um Jordan Spencer

75:77 gegen die Uni Baskets Paderborn, 79:82 bei den Wiha Panthers Schwenningen und 72:73 gegen das Team Ehingen Urspring: Auf ihrem Weg auf den vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga Pro A hatten die Basketballer des FC Schalke 04 überhaupt kein Glück. „Das ist schon hart, und das habe ich auch noch nie erlebt, dass du drei Spiele in einer Woche mit insgesamt sechs Punkten Differenz verlierst“, sagt Abteilungsleiter Tobias Steinert. Und nun kommen die Eisbären Bremerhaven am Samstagabend (19.30 Uhr) in die Oberhausener Willy-Jürissen-Halle: der BBL-Absteiger, der Tabellenzweite.

„Es wird nicht leicht“, sagt Tobias Steinert und schmunzelt. „Jedes Spiel beginnt bei null. Ich könnte jetzt Phrasen dreschen. Aber eine Chance hast du immer.“ Und der 32-jährige Chef der Schalker Basketballer hat auch einen Mutmacher, nämlich die Erinnerung an den 1. März, als die königsblauen Korbjäger in der vergangenen Saison die Hamburg Towers, den späteren Aufsteiger in die BBL, nach einem Overtime-Krimi mit 99:90 zu Fall gebracht haben. Zudem ist Tobias Steinert davon überzeugt, dass es Trainer Alexander Osipovitch im Laufe der Woche geschafft hat, die Köpfe der Spieler nach diesen drei doch sehr ärgerlichen Niederlage freizubekommen.

Bremerhavens Dreh- und Angelpunkt ist Kasey Hill

Eines ist nämlich vor dem Spiel des Tabellenvorletzten gegen den Tabellenzweiten, der dank seines 93:79-Heimsieges über die Uni Baskets Paderborn nach seiner 74:84-Niederlage bei den Rostock Seawolves in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist, völlig klar: Die Schalker werden als Außenseiter und die Eisbären als Favoriten starten. „Der Druck liegt definitiv bei Bremerhaven“, sagt Tobias Steinert. „Vielleicht ist es für uns auch ganz gut, dass wir nicht den großen Druck wie in den vergangenen Partien haben und befreit ins das Spiel gehen können.“

Noch ohne Sieg als Schalker Headcoach: Alexander Osipovitch. Dahinter: Johannes Joos. Foto: Oliver Mengedoht

Tobias Steinert weiß aber auch ganz genau, dass da ein außergewöhnlich starkes Team nach Oberhausen kommen wird. „Das ist eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft, die großes Potenzial hat“, sagt er. Allerdings ragt ein Eisbär heraus: Kasey Hill, der Point Guard, der bislang auf einen Schnitt von 16,9 Punkten kommt, ist der Dreh-und Angelpunkt. Der 26-jährige Amerikaner, der vor der Saison vom zypriotischen Top-Klub Cytavision Apoel Nicosia zur Weser gewechselt ist, hat erst gegen Paderborn wieder seine enorme Qualität bewiesen. Fast wäre ihm sogar ein Triple-Double gelungen. Er schaffte 23 Punkte, neun Assists und acht Rebounds.

Schalkes Lavon Hightower steigert die Belastung

Noch nicht sicher ist, ob Schalkes Headcoach Alexander Osipovitch wie zuletzt zehn Spieler aufbieten kann. Jordan Spencer hat sich nämlich beim Training am Donnerstag eine Leistenzerrung zugezogen und muss behandelt werden. Ob der 25-jährige Brite wird spielen können, wird sich erst am Samstag nach dem Warm-up entscheiden.

Weiterhin verzichten muss Alexander Osipovitch auf Lavon High­tower. Zwar ist zur Rückkehr des 23-jährigen US-Boys nach dessen Meniskus-Operation nach wie vor keine Prognose möglich, „aber er steigert langsam die Belastung“, sagt Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert. „Wir werden aber nichts überstürzen. Das war ja auch kein kleiner Eingriff.“