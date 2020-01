Der FC Schalke 04 hat sich in der Winterpause von zwei Nachwuchsfußballern aus der U 17 getrennt. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres ist Torhüter Luis Lungwitz nach nur wenigen Monaten wieder zum Chemnitzer FC zurückgekehrt, aus privaten Gründen. Auch Nikolas Korniyenko gehört künftig nicht mehr dem Kader von Trainer Frank Fahrenhorst an. Er wird mit Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht.

Neue Spieler sind nicht zur Schalker U 17 gestoßen. „Wir hatten nicht den Bedarf, externe Zugänge zu verpflichten“, sagt Frank Fahrenhorst. „Ich bin von der Qualität meiner Mannschaft überzeugt, jeder wird in den restlichen Spielen die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen.“ Und er fügt hinzu: „Und sollten wir dennoch neues Blut benötigen, dann ziehen wir Jungs aus der eigenen U 16 hoch – so wie wir das schon vor einem Jahr gemacht haben.“

Der Belgier Ardy Mfundu befindet sich in der Reha

Ausfälle hat der 42-Jährige derzeit nicht zu beklagen, sieht man einmal davon ab, dass Sommer-Zugang Ardy Mfundu wegen einer Verletzung an der Hüfte immer noch zu einer Zwangspause verurteilt ist. „Er befindet sich in der Reha“, teilt sein Coach mit. „Alles läuft nach Plan.“ Wann das 16-jährige Talent aus Belgien sein Debüt im königsblauen Trikot geben kann, steht hingegen noch in den Sternen.

In der Reha: Schalkes Belgier Andy Mfundu. Foto: Joachim Kleine-Büning

Am kommenden Wochenende ist er jedenfalls nicht am Ball, wenn die U 17 gemeinsam mit der U 16 nach Süddeutschland reist. Beide Schalker Mannschaften treten am Samstag auf dem neuen FC-Bayern-Campus gegen ihre Alterskollegen von Bayern München an: zunächst die U 17 um 11 Uhr und anschließend die U 16 um 13 Uhr. Sie hoffen, es in der bayerischen Landeshauptstadt besser zu machen als ihre Vereinskollegen aus dem Profi-Team am vergangenen Samstag. Einen Tag nach den Testspielen besuchen die Schalker B-Junioren-Mannschaften das Konzentrationslager in Dachau.