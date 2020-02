Schalke-Coach Schulze sieht Entwicklung bei seinen Talenten

Für die U14-Basketballer von Schalke 04 gab es in der Oberliga gegen die Baskets Duisburg eine 71:77-Niederlage. „Bis auf fünf Minuten im zweiten Viertel, in denen wir einen 16:0-Lauf kassiert haben, bin ich zufrieden mit der Partie“, stellte Trainer Kai Schulze fest und blickte auf die Vorrunde: „Das Hinspiel haben wir noch mit über 30 Punkten verloren, diesmal waren wir nah dran, die Partie für uns zu entscheiden. Wichtig für mich ist immer die Entwicklung der Spieler und diese war bei diesem Spiel auf jeden Fall zu sehen. Vor allem haben bei uns alle zwölf Spieler auch Einsatzzeit bekommen.“

Schalkes Steffen Mann schnappt sich den Ball. Foto: Foto: s04 / ffs

Schalke 04: Kaintoch 23, Klostermann 20, Ohlig 9, Mann 7, Fröhner 4, Cetin 4, Freynik 2, Konn 2, Feuerstein, Smit, Yesilbag, Gießelmann



Die U12-Basketballer von Schalke 04 kamen in der Regionalliga zu einem 96:59-Erfolg beim Herner TC. „Die ersten zehn Minuten haben mal wieder gezeigt das man immer mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen muss und keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen darf. Aber die Mannschaft hat danach die richtige Antwort gezeigt und sich kontinuierlich gesteigert. Auch wenn die Defensive noch nicht so war wie wir sie haben wollen war eine Steigerung in den letzten 30 Minuten zu sehen“, analysierte S04-Coach Schulze.

Schalke 04: Bortlisz 26, Klostermann 22, Wichmann 12, Rautenberg 12, Gaber 7, Sahin 6, Buttgereit 5, Reuter 4, Henkel 2, Stock

Die U10–Knappen kassierten im Auswärtsspiel beim SC Bayer 05 Uerdingen eine 29:82-Niederlage. Schon früh in der Partie konnten sich die Krefelder einen 16:2-Vorsprung herausspielen. Diesem liefen die Schalker, die nur sechs Spieler gegen den körperlich klar überlegenen Gegner zur Verfügung hatten, das ganze Spiel lang hinterher. ,,Die Mannschaft hat bis zum Schluss wahnsinnig gekämpft und trotz der Niederlage ein gutes Spiel gezeigt“, lobte Trainer Hasanovic den Einsatz seiner Jungs. tt

Schalke 04: Scheve, Wyziok, Sanders, Uluyüz, Mackschin, Matos.