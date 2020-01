Schalke: Fahrenhorst möchte sich zu Stuttgart nicht äußern

Muss sich der FC Schalke 04 bald um einen neuen Trainer für die in der Bundesliga spielende Fußball-B-Junioren-Mannschaft bemühen? Das ist nicht ausgeschlossen, denn Frank Fahrenhorst, der aktuelle Coach des Teams, ist ins Visier des VfB Stuttgart geraten. Die Schwaben sind auf der Suche nach einem Nachfolger für den nach China gewechselten Paco Vaz als Trainer für die zweite Mannschaft, für die U 21, die in der Oberliga Baden-Würtemberg derzeit an dritter Stelle steht.

Dass die Stuttgarter an einer Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers interessiert sind, ist kein Geheimnis mehr. „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu der Thematik äußern möchte“, sagt Frank Fahrenhorst. „Zum gegebenen Zeitpunkt werde ich etwas dazu sagen.“

Thomas Hitzlsperger. „Wir wollen zurück in die Regionalliga“

Die Stuttgarter haben einige Kandidaten auf ihrer Liste, aber Frank Fahrenhorst scheint sehr gute Aussichten zu haben, den Job am Neckar zu bekommen. „Wir suchen einen Trainer, der die Leidenschaft hat, junge Spieler besser zu machen, junge Spieler auszubilden“, betont Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger. „Wir wollen mit der zweiten Mannschaft aufsteigen und zurück in die Regionalliga.“

Frank Fahrenhorst erfüllt die Anforderung des VfB Stuttgart. Der 42-Jährige, der in der Bundesliga für den VfL Bochum, Werder Bremen und Hannover 96 sowie in der 2. Bundesliga für den MSV Duisburg kickte, absolvierte im März 2015 erfolgreich seine Prüfung zum DFB-Fußballlehrer. Bereits fünf Jahre zuvor hatte er sich dem FC Schalke 04 angeschlossen. Damals ließ er seine aktive Laufbahn als Spieler in der U 23 der Königsblauen ausklingen. Im Anschluss wurde er Co-Trainer der Mannschaft, damals unter Bernhard Trares als Chef. Danach coachte er im Wechsel die U 16 sowie die U 17, für die er seit zweieinhalb Jahren ununterbrochen verantwortlich ist. Sein Vertrag läuft noch bis Ende Juni dieses Jahres. „Frank Fahrenhorst ist ein ebenso aufstrebender wie talentierter Trainer und Ausbilder“ – so wurde er einst von Schalkes ehemaligen Manager Christian Heidel bezeichnet.

Tabellenplatz fünf in der B-Junioren-Bundesliga

Mit der aktuellen U 17 überwintert Frank Fahrenhorst nach 16 von 26 Spieltagen an fünfter Stelle der Tabelle. Der Trend spricht für die mäßig in die Saison gestarteten Königsblauen. Die letzten zehn Partien vor der Winterpause überstanden sie ungeschlagen. Die Hoffnung, einen der beiden ersten Plätze in der West-Staffel zu belegen, die zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigen, hat der zweimalige Familienvater noch nicht aufgegeben. Seine Schalker liegen zehn Punkte hinter dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund und zwei weitere hinter Spitzenreiter 1. FC Köln, sie haben allerdings noch das Nachholspiel beim SV Lippstadt 08 in der Hinterhand.

Wenn man Frank Fahrenhorst an der Seitenlinie erlebt, erlebt man einen Mann, der sich voll und ganz mit seiner Mannschaft identifiziert, eine Mannschaft, die ihm ans Herz gewachsen ist. Schwer vorstellbar, dass er sie noch vor dem ersten Meisterschaftsspiel dieses Jahres, vor der Partie am 15. Februar gegen Borussia Mönchengladbach, verlassen wird. Das wird wohl auch nicht passieren. „Man kann davon ausgehen“, so sagt der ehemalige Abwehrmann, „dass ich diese Saison beim FC Schalke 04 beenden werde. Alles andere wird die Zeit zeigen.“ Was ab Juli 2020 sein wird, ist noch offen. Ein Wechsel zum VfB Stuttgart wäre nach der Entwicklung der vergangenen Tage jedenfalls keine Überraschung.