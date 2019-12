Gelsenkirchen. Nach 15 Spielen sind die Basketballer des FC Schalke 04 am Tabellenende der 2. Bundesliga Pro A angekommen. Ohne einen Anführer. Ein Kommentar.

Schalke fehlt ein Anführer und Lenker

Tabellenschlusslicht nach 15 Spielen in der 2. Bundesliga Pro A: Die Basketballer des FC Schalke 04, bei denen der eine oder andere, unter anderem auch der ehemalige Headcoach Raphael Wilder, vor der Saison sogar von den Play-offs geträumt hat, sind kurz vor Weihnachten an einem Tiefpunkt angekommen.

Nahrung hatte dieser Traum auch deshalb erhalten, weil die Schalker Courtney Belger, der den Verein ei­gentlich verlassen wollte, zurückbekamen und glaubten, einen exzellenten Denker und Lenker zu haben, eben einen Point Guard, der hohen Ansprüchen genügt – was der 30-Jährige in der vergangenen Saison ja auch ständig bewiesen, bislang jedoch nur unregelmäßig angedeutet hat. Die Bilanz des US-Boys aus den vergangenen drei Spielen sind mickrige zwölf Punkte.

Die Statistik von Jordan Spencer kann niemanden beeindrucken

Und was ist mit dem anderen vier Schalker Guards?

Shavar Newkirk, der Wintereinkauf, der in der vergangenen Saison mit einem Schnitt von 15,4 Punkten Schalkes Topscorer war, aber nach seiner kurz vor dem Saisonstart erlittenen Knieverletzung erst seit der siebten Partie dabei ist, zeigt gelegentlich großartige Ansätze. Der 23-jährige Amerikaner hat aber überhaupt keine Konstanz in seinen Leistungen, um seinen Wunsch nach einem Platz in den Play-offs zu untermauern.

Schalkes Shavar Newkirk (links) gegen Bremerhavens Rohndell Goodwin. Foto: Kerstin Bögeholz

Jordan Spencer, der im Sommer von den London Lions gekommen ist, kann mit seiner Statistik niemanden beeindrucken. Elf Punkte in einem Spiel sind für den 25-jährigen Briten bislang das Maß alller Dinge.

Marley Jean-Louis und Thomas Szewczyk sind nur Ergänzungsspieler

Ja, Marley Jean-Louis und Thomas Szewczyk sind auch noch da. Doch diese beiden sind halt nur Ergänzungsspieler. Sie sorgen dafür, dass andere mal Verschnaufpausen erhalten, und sie dürfen Löcher stopfen, wenn es bei den vermeintlich Arrivierten nicht läuft.

So fehlt den Schalker Basketballern zurzeit ein ganz wichtiges Mosaiksteinchen, um erfolgreich(er) zu sein: ein Point Guard der Extraklasse wie zum Beispiel Bremerhavens Kasey Hill, der am Samstagabend mit neun Assists alleine genauso viele schaffte wie das gesamte Team der Königsblauen – ein Aufbauspieler also, der seine Mannschaft anführt und lenkt.