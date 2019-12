Schalkes Nick Taitague – hier gegen Essens Alexander Hahn – wurde in China als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Kunming. Auch im dritten Spiel beim Turnier in China schafft Schalkes U 23 keinen Sieg und landet nach dem 1:1 gegen Chinas U 20 auf dem letzten Platz.

Schalke: Fröhling fordert von manchen Spielern mehr Qualität

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben ihre China-Reise mit einem Unentschieden beendet. Nach den Niederlagen gegen die zweiten Mannschaften von Roter Stern Belgrad (3:5) und Spartak Moskau (2:3) trennte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling beim „2019 Belt and Road Colourful Yunnan International Football Tournament“ von der U-20-Auswahl Chinas mit 1:1 und belegte den vierten sowie letzten Turnierplatz hinter Belgrad, Moskau und Chinas U 20.

„Leider konnten wir auch unser letztes Spiel nicht gewinnen“, sagte Torsten Fröhling auf knappenschmiede.de. Der U-23-Trainer der Königsblauen war ein wenig enttäuscht. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Nick Taitague, der 20-jährige Schalker US-Boy, in Kunming als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.

Phil Halbauer brachte Schalkes U 23 gegen die chinesische U-20-Auswahl mit 1:0 in Führung. Foto: Joachim Kleine-Büning

Zufrieden war der 53-Jährige mit den ersten 45 Minuten seiner Mannschaft. „Da haben wir diszipliniert gespielt, ordentliche Spielzüge gezeigt und mit einem ordentlichen Abschluss von Phil Halbauer das 1:0 gemacht“, sagte Torsten Fröhling, dem der zweite Abschnitt dann nicht mehr gefallen hatte. „Wir haben einfach nicht genügend Qualität auf den Platz gebracht“, kritisierte der Fußball-Lehrer und bemängelte, dass sein Team aus seiner Überlegenheit und seinen zahlreichen Chancen keinen Ertrag geschöpft habe.

Schalker Trainingsauftakt 2020 am 3. Januar

„Aber so ist Fußball“, sagte Torsten Fröhling. „Insgesamt haben wir jetzt im Turnier nicht einmal zu null gespielt. Ich weiß, dass das alles nicht einfach ist. Gerade, wenn wir die Personalsituation einbeziehen.“ Es war nicht ein gelernter Innenverteidiger dabei, und in den ersten beiden Partien mussten sogar die Torhüter Michael Zadach (Belgrad) und Sören Ahlers (Moskau) als Feldspieler ran. „Trotzdem“, sagte Torsten Fröhling, „erwarte ich von gewissen Akteuren, dass sie dann auch die Qualität mitbringen, solche Spiele zu gewinnen.“

Nach der Rückreise dürfen die Schalker U-23-Kicker ein paar Tage Winter- und Weihnachtspause genießen. Die Vorbereitung auf den zweiten Regionalliga-Saisonteil wird Trainer Torsten Fröhling am 3. Januar (Freitag) starten. Sein erstes Pflichtspiel 2020 wird der Tabellenelfte am 25. Januar (Samstag) bestreiten. Die Partie beim SV Lippstadt 08 wird dann um 14 Uhr in der Liebelt-Arena angepfiffen. (AHa)

Tore: 1:0 Phil Halbauer (18.), 1:1 (62.).

FC Schalke 04 U 23: Zadach - Langer, Eggert, Riemer, Hempel - Hofmann - Grinbergs, Saho Sarho (67. Taitague), Fontein, Halbauer (72. Gyamenah) - Gueye (76. Ceka).