Schalke-Ikone Klaus Fischer warnt vor dem Verkauf von Stars

Gelsenkirchen. „Eines ist doch klar: Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss sich auch Schalke gegebenenfalls neu orientieren“, sagt Schalke-Ikone Klaus Fischer.

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich einige Fußball-Profivereine um ihre Zukunft sorgen. Zu denen zählt auch der FC Schalke 04, der zum Jahresende fast 198 Millionen Euro Verbindlichkeiten hatte. Die Lage sei sehr ernst und kritisch, hat Marketingvorstand Alexander Jobst gesagt. Die wirtschaftliche Situation potenziell existenzbedrohend.

Was tun? Die Königsblauen haben schon zahlreiche bekannte Maßnahmen ergriffen. Doch reichen diese aus? Es ist klar, dass inzwischen auch darüber spekuliert, finanzielle Löcher durch den Verkauf von Spielern zu stopfen. Und dabei fällt vor allem immer wieder ein Name: Ozan Kabak (Vertrag bis 2024).

Ozan Kabaks Marktwert wird auf 29 Millionen Euro beziffert

Der 20-jährige türkische Innenverteidiger, den die Schalker vor der Saison für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart geholt haben, hat trotz einiger Verletzungsprobleme schon oft sein herausragendes Können aufblitzen lassen und soll für 2021 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro haben – sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 29 Millionen Euro beziffert, nachdem er kurz zuvor sogar schon 32 Millionen Euro betragen hat.

Ob solche Summen nach der Corona-Pandemie überhaupt noch einmal aufgerufen werden können beziehungsweise dürfen, erscheint fraglich und ist inzwischen von vielen Experten angezweifelt worden. Gar nicht so sehr ans Geld denkt Schalke-Ikone Klaus Fischer bei einem möglichen Verkauf von Stars aus der Not heraus. „1980 hat Schalke nacheinander innerhalb kurzer Zeit in finanziellen Nöten Rüdiger Abramczik, Rolf Rüssmann und Wolfram Wuttke verkauft – drei absolute Leistungsträger“, hat der 70-jährige Rekord-Torschütze den Klubs (182 Treffer in 295 Spielen) den Ruhr-Nachrichten gesagt.

Klaus Fischer hat bei Präsident Hans-Joachim Fenne protestiert

Und? „Ich bin zum damaligen Präsidenten Hans-Joachim Fenne gegangen und habe dagegen protestiert: Machen Sie das nicht, so haben wir sportlich keine Chance mehr“, sagt Klaus Fischer. „Und tatsächlich sind wir in der Saison 1980/81 abgestiegen – das erste Mal in der Vereinsgeschichte.“ Anschließend waren die Königsblauen längere Zeit eine Fahrstuhl-Mannschaft.

Klaus Fischer denkt an andere Lösungen. „Das Thema Ausgliederung wird auf der nächsten Mitgliederversammlung sicherlich heiß diskutiert werden“, sagt er. „Schalke sollte den Gegnern der Ausgliederung klar die Frage stellen: Was wollt ihr? Eines ist doch klar: Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss sich auch Schalke gegebenenfalls neu orientieren. Sonst müssen die Ansprüche deutlich heruntergeschraubt werden – in allen Bereichen.“ (AHa)